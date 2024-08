Ces trois applications bien connues des créatifs utilisent déjà l’IA , et ça change tout

Prenez la puissance des cartes graphiques Nvidia RTX, ajoutez-y des fonctionnalités d'intelligence artificielle, et vous obtenez une puissance de calcul colossale. De quoi gagner un temps précieux dès lors que vous utilisez des applications professionnelles gourmandes.

Tout le monde connaît Nvidia pour ses cartes graphiques, notamment lorsqu’elles sont utilisées pour le jeu vidéo. Mais voilà, les puces du constructeur ne servent pas qu’à jouer. Elles peuvent également être au service des créatifs qui utilisent des logiciels et des applications bien spécifiques, afin de leur faire gagner un temps précieux.

Pour cela, Nvidia fait appel à la puissance de ses cartes graphiques pour faire fonctionner plusieurs modèles d’intelligence artificielle. Vous trouvez cela trop abstrait ? Voici trois exemples concrets.

IntelliTrack, pour que votre sujet sorte du lot

Appliquer une série de réglages à un sujet dans des séquences vidéo est souvent une sinécure. On a beau copier l’ensemble des réglages, il faut habituellement les appliquer à la main, image par image, ou bien construire un script rébarbatif pour suivre le mouvement du sujet tout le long de la séquence.

IntelliTrack, le tout nouvel outil IA de DaVinci Resolve permet de s’affranchir de cette fastidieuse étape si vous possédez une carte Nvidia. Il vous suffit de placer la balise de l’IntelliTrack sur le sujet de votre choix, comme une voiture en mouvement, pour que l’IA puisse le suivre et y appliquer divers réglages. Vous pouvez positionner du texte, mais également jouer avec la colorimétrie ou l’exposition du sujet. IntelliTrack se charge ensuite de l’appliquer sur le sujet en déplacement pendant toute la séquence.

Pour que le suivi de vos sujets s’adapte à tous vos besoins, IntelliTrack est disponible dans divers menus : réglages colorimétriques, menu de fusion, ou encore dans le menu de gestion du son. Puisque oui, Intellitrack peut aussi identifier les ondes sonores spécifiques de votre bande audio et travailler sur la spatialisation audio.

Enhanced Speech, pour isoler une piste audio

Vous voilà en plein tournage, et votre micro tombe en panne. Vous êtes alors contraint d’utiliser celui directement intégré à la caméra qui, en plus d’être de piètre qualité, capte tous les bruits parasites environnants. La fonctionnalité Enhanced Speech de Premiere Pro peut alors vous sauver la mise.

Grâce à cet outil, et en un clic seulement, il est possible de détacher le dialogue ou une piste sonore particulière du brouhaha environnant. Le réglage, précis, est par ailleurs modulable et vous pouvez choisir avec précision le niveau sonore de la piste principale et de celles en arrière-plan. Mieux, tirant parti des cartes graphiques Nvidia RTX, les temps de rendu lors de l’utilisation de ces outils d’intelligence artificielle sont sensiblement diminués, permettant de gagner un temps considérable.

Nvidia Broadcast, pour streamer comme un pro

Avec son application de diffusion de contenu Broadcast, Nvidia se place comme un véritable couteau suisse pour les streamers. Car en plus d’offrir une interface intuitive, Nvidia Broadcast est un outil qui dispose des dernières innovations du géant taïwanais en termes d’IA.

À la manière d’Enhanced Speech, Nvidia propose via Broadcast un outil d’atténuation des bruits environnants nommé « suppression du bruit et d’atténuation de l’écho dans la pièce ». De quoi isoler la voix du diffuseur de contenu, et d’effacer les bruits environnants comme celui de la souris, du clavier, voire des travaux dans la rue.

Pour les effets visuels, Broadcast met à votre disposition plusieurs outils de personnalisation de l’arrière-plan, comme la suppression, le remplacement ou le floutage de certains éléments. De quoi personnaliser virtuellement votre studio de streaming sans avoir besoin d’acheter de la décoration coûteuse ou des éclairages complexes.

Nvidia Broadcast bénéficie également de deux options boostées à l’IA particulièrement utiles : le suivi de vos mouvements par la caméra et le mode « contact visuel » qui permet, grâce à un algorithme performant, de rediriger artificiellement votre regard vers la caméra, et ce, même si vous ne la fixez pas.

Comment profiter de ces outils d’intelligence artificielle ?

Si ces outils sont disponibles sur de nombreuses configurations, ce sont avec les cartes graphiques Nvidia qu’ils offrent les meilleurs résultats. En effet, celles-ci profitent des Tensor Core développés par Nvidia. Ces petites puces intégrées aux cartes graphiques Nvidia RTX sont spécialement conçus pour supporter l’intelligence artificielle. Toutes les cartes graphiques Nvidia depuis la série RTX 20XX en profitent.

Néanmoins, les Tensor Core sont plus nombreux sur les cartes graphiques des générations plus récentes. Dans le cas de la RTX 4090, on en compte 512. Un tel nombre permet d’obtenir des temps d’exports et de prévisualisation de ces outils d’IA bien plus rapides.

Et pour bénéficier des pleines capacités des outils IA, il est conseillé d’activer les Pilotes Studio via NVIDIA App qui vous permettront de tirer le meilleur de vos logiciels préférés.

Nvidia Studio : un label pour des PC optimisés pour les créatifs

En partenariat avec des constructeurs, Nvidia a développé son propre label de PC : Nvidia Studio. L’objectif ? Mettre en avant des PC optimisés pour la création, en garantissant certains critères, comme la présence d’une carte graphique Nvidia, d’un puissant processeur récent, ou encore d’un écran de qualité. Ainsi, en activant les pilotes Studio depuis GeForce Experience, l’utilisateur profite d’une série de pilotes qui améliore les performances dans plus de 110 applications créatives.

Asus fait partie de ces constructeurs partenaires, et dispose même d’une référence abordable compte tenu de son équipement : le Asus VivoBook 15 Pro OLED. Équipé d’une carte graphique Nvidia RTX 4060, ce PC profite également d’un processeur Intel Core i9 de 13è génération et d’un magnifique écran Oled de 15 pouces. Il est affiché au prix de 1 699 euros sur LDLC.