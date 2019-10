La commercialisation de la Nvidia Shield TV de troisième génération semble se rapprocher doucement mais sûrement après que le produit a été certifié Bluetooth.

En 2017, Nvidia proposait une nouvelle version de sa Shield TV avec un format plus fin. En 2019, l’entreprise semble préparer une deuxième mise à jour matérielle de son boîtier, ce qui en ferait la troisième génération de cette famille de produit.

Comme le signale Android Police, la nouvelle Nvidia Shield TV a été certifiée par le consortium Bluetooth SIG. Or, cette étape intervient généralement vers la toute fin de la conception d’un produit technologique. En d’autres termes, on peut tout à fait supposer que la Shield TV de troisième génération sera officialisée dans peu de temps. Reste à savoir si Nvidia lèvera le voile dans le courant de l’année 2019, ou si la firme préfère attendre 2020. Mais il y a vraiment fort à parier qu’on en apprenne plus avant le mois de décembre.

Format plus compact

A priori, il faut s’attendre à un format encore plus compact que celui de la Nvidia Shield TV de 2017. D’aucuns parlent même d’un simple dongle à brancher sur le téléviseur à l’image d’un Google Chromecast. Mais les informations allant dans ce sens semblent encore manquer de substance pour être tout à fait crédibles.