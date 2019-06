Une nouvelle version de la Nvidia Shield TV a été aperçue dans la console des développeurs du Google Play Store. Il semblerait qu’il s’agisse d’un simple rafraîchissement sans changement majeur.

Demandez à n’importe quel fan d’Android quelle est la meilleure façon de profiter d’Android TV sur un téléviseur et il vous répondra certainement qu’il s’agit de la Nvidia Shield TV. Ce petit boitier sorti en 2015 et modifié en 2017 reste encore aujourd’hui une référence dans le monde des boîtiers TV.

Il semblerait néanmoins que la Shield TV de 2017 sera prochainement remplacée. En effet, certains ont remarqué qu’une nouvelle Nvidia Shield TV est référencée dans le catalogue de produits de la console Google Play dédiée aux développeurs. Celle-ci porte la référence « mdarcy », légèrement différente de la référence « darcy » du modèle actuel.

Un simple refresh

Les principales caractéristiques techniques ne semblent pas avoir changé, on ne peut donc pas vraiment s’attendre à une « Shield TV 2 », mais plutôt à une version « Shield TV 2019 ». On retrouve en effet à son bord un SoC Tegra X1 couplé à 3 Go de RAM.

Rien ne dit cependant que cette puce — dont une déclinaison est utilisée dans la Nintendo Switch — serait strictement identique. Certains supposent qu’il puisse s’agir d’une version T210b01 (au lieu de T210). On ne sait pas encore si cette version est une réelle amélioration technique ou une version similaire, mais plus compacte.

Par ailleurs, le listing indique la présence native d’Android 9 Pie sur le boitier TV.

De nouveaux accessoires

Notons que de nouveaux accessoires (manette et télécommande) avaient été repérés récemment. On pourrait imaginer qu’ils seront proposés nativement sur ce nouveau boitier.

Enfin, les amateurs de jeux pourront espérer que cette annonce matérielle puisse s’accompagner de quelques annonces logicielles, comme une version améliorée de GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia, ou un support complet de Stadia, celui de Google.