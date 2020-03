Coronavirus : comment aider la recherche depuis chez vous

Vous souhaitez aider dans la recherche d'un remède contre le Covid-19 ? Nvidia appelle ses clients à utiliser la puissance de leur carte graphique pour le bien commun, alors pourquoi pas vous ?

Le monde fait face actuellement à une crise majeure avec la propagation fulgurante du Covid-19, qualifiée de « pandémie » par l’OMS. Chacun est appelé à faire de son mieux pour éviter la prolifération de l’épidémie, que ce soit par des mesures de confinement ou par des règles élémentaires d’hygiène. Ceux qui veulent aider un peu plus peuvent néanmoins le faire grâce à leur PC.

Le projet Folding@Home, qui utilise la puissance de calcul des ordinateurs du monde entier pour faire avancer la recherche scientifique, a annoncé récemment concentrer tous ses efforts sur la lutte contre le Coronavirus. De son côté, Nvidia invite tous ses fans à prendre part au programme et à employer la puissance inutilisée de leur GPU pour aider à trouver une solution à ce problème d’envergure.

PC Gamers, let’s put those GPUs to work.

Join us and our friends at @OfficialPCMR in supporting folding@home and donating unused GPU computing power to fight against COVID-19!

Learn more → https://t.co/EQE4u7xTZT pic.twitter.com/uO0ZCq8PEv

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) March 13, 2020