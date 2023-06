Ce smartphone pourrait être le premier à intégrer 24 Go de RAM… à quoi ça sert ?

La configuration la mieux équipée du OnePlus 12 pourrait monter jusqu'à 24 Go de RAM. Il n'est pas certain que cela soit d'une grande utilité.

OnePlus est une marque réputée pour ses smartphones sans concessions sur les performances. Toujours bien équipés sur ce point, de l’entrée de gamme aux flagships, au risque parfois de tomber dans la course à l’échalote de qui à la plus grosse configuration.

C’est tout du moins ce que nous inspire cette fuite, provenant du leaker Digital Chat Station et reprise par NextPit. Selon le leaker officiant sur Weibo, et souvent bien informé sur les marques du groupe OPlus, le prochain smartphone haut de gamme de OnePlus s’équiperait de 24 Go de RAM LPDRRX5X. Il s’agirait là de la version la mieux équipée du OnePlus 12, qui proposerait aussi une version standard à 16 Go de RAM.

24 Go de RAM, est-ce bien sérieux ?

A-t-on vraiment besoin d’autant de RAM sur un smartphone ? Pour rappel, la RAM est l’abréviation en anglais de « Random Access Memory » et il s’agit d’un stockage provisoire pour les infos dont ont besoin vos applications pour fonctionner. C’est un des stockages les plus rapides sur votre appareil, mais il n’est pas certain que plus de RAM soit synonyme de plus de performances.

En effet, comme l’a démontré Android Authority dans un test dédié à cette thématique, un Galaxy S21 Ultra et ses 12 Go de RAM est capable de faire tourner 15 jeux en même temps ainsi que Chrome avec plusieurs onglets d’ouvert. Des usages qui vont bien au-delà de l’usage normal d’un téléphone. 24 Go de RAM paraissent donc davantage un argument marketing qu’un vrai avantage à l’achat.

Un futur usage pourrait en tirer parti. Il est pressenti que Google pousse sur Android une sorte de Dex mode, qui permettent d’utiliser son smartphone comme un PC, mais tant que cela n’est pas lancé, vous pouvez très bien vous arrêter à 16 Go de RAM, voire 12.

Si le leak mentionné plus haut est exact, on peut s’attendre à ce que les autres marques du groupe OPlus en profitent à leur tour. Oppo et Realme pourraient aussi dévoiler des smartphones avec une quantité de RAM extravagante. Reste qu’il faudrait être certain qu’ils sortent chez nous, et comme Oppo est très probablement en train de se désengager de France, la question reste en suspens.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !