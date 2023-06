Le concurrent au Galaxy Z Fold 5 de OnePlus fait très envie

Le OnePlus Fold, qui a perdu son « V » central dans son nom d'ailleurs, est une fois encore dévoilé avant l'heure par Onleaks et Smartprix.

OnePlus V Fold ou juste OnePlus Fold ? Une chose semble certaine, OnLeaks et Smartprix ont l’air d’avoir trouvé le bon filon pour récupérer des infos sur ce futur smartphone pliant et concurrent des Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Fold 5.

Leurs informations, non confirmées par la marque, il faut le préciser, recoupent de précédentes rumeurs. Selon eux, l’écran interne de 7,8 pouces, celui qui se plie, aurait une définition 2K, comprendre par là peu ou prou QHD. Il devrait en outre être rafraichi à 120 Hz et être percé d’un poinçon situé en haut à gauche. L’écran externe afficherait une diagonale de 6,3 pouces en 120 Hz.

Sur la partie photo, une petite différence est à noter avec les précédentes rumeurs. Si l’on tablait jusqu’ici sur un capteur principal de 50 Mpx, Onleaks avance qu’il s’agira d’un capteur 48 Mpx. Une menue différence donc. Il y aurait également bien un capteur 48 mégapixels derrière un objectif ultra grand angle ainsi qu’un capteur 64 Mpx derrière un téléobjectif, dont on ignore encore le facteur de zoom.

Sous le capot, on trouverait un Snapdragon 8 Gen 2, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il y aurait également une batterie de 4800 mAh et une charge de 67W. OxygenOS 13.1 (Android 13) animerait tout cela.

L’avenir de OnePlus en Europe, c’est la grande question

Si le OnePlus Fold a l’air bien équipé, rien n’assure qu’il sortira sur le marché français. Disons-le, il serait même étonnant que ce soit le cas. En effet, l’avenir de la présence de la marque en France est pour l’heure encore très incertain. La marque fait partie du même groupe qu’Oppo, et tous les signes pointent vers une restructuration d’Oppo, voire un retrait pur et simple de l’hexagone, et plus largement de l’Europe.

Sortir un smartphone pliant dans ces conditions, dont l’objectif est surtout de pousser l’image de marque pour qu’elle ruisselle sur les gammes les moins chères du constructeur où se font les volumes, paraîtrait plus qu’étonnant. Cela pourrait aussi être un signe que OnePlus ne lâche pas la barre.

