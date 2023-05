OnePlus V Fold : on en sait plus sur les caractéristiques du smartphone pliant

On sait qu'il est en chemin, mais OnePlus reste encore très discret à l'égard de son futur smartphone pliant. Qu'à cela ne tienne, ces quelques fuites nous éclairent doucement sur l'écran de l'appareil et ses capacités en photo.

À l’occasion du dernier MWC, OnePlus confirmait en février dernier qu’il était bien à l’œuvre sur un smartphone pliant. Depuis, les nouvelles se font rares au sujet de ce supposé « OnePlus V Fold ». Du moins jusqu’à cette semaine. Attendu d’ici quelques mois sur le marché, en août d’après certaines sources, l’appareil se dévoile désormais un peu au travers de fuites relayées par le site spécialisé 91Mobiles.

On apprend notamment que le premier smartphone pliant de OnePlus aurait beaucoup en commun… non pas avec l’actuel Oppo Find N2, mais avec le futur Oppo Find N3. Les deux appareils auraient en effet plusieurs spécifications communes, à commencer par l’écran.

OnePlus V Fold / Oppo Find N3 : même combat ?

Sur ce point, 91Mobiles prédit l’ajout d’une dalle 8 pouces (une fois déplié) capable de monter à 120 Hz. Il s’agit d’une diagonale plus que respectable pour un smartphone pliant. Pour comparaison, les Samsung Galaxy Z Fold 4 et Google Pixel Fold se limitent pour leur part à 7,6 pouces ; tandis que les Vivo X Fold et Xiaomi Mix Fold 2 vont un peu plus loin encore avec des écrans de 8,03 pouces et 8,02 pouces respectivement.

Quoi qu’il en soit, le OnePlus V Fold s’équiperait aussi d’une batterie de 4805 mAh et hériterait, comme l’Oppo Find N3, d’une partie du volet photo de l’Oppo Find X6. On y trouverait notamment un capteur principal de 50 Mpx (le Sony IMX890), couplé à un module ultra grand-angle de 48 Mpx et à un zoom périscopique de 32 Mpx. La caméra frontale disposerait pour sa part de 20 Mpx ; contre 32 Mpx pour le capteur selfie interne, visible une fois l’écran déplié.

Rappelons que si ces spécifications méritent d’être prises avec un peu de recul (rien n’est encore confirmé), la mise en commun de spécifications entre le OnePlus V Fold et son cousin l’Oppo Find N3 aurait du sens. Non seulement OnePlus et Oppo sont des sociétés sœurs, mais OnePlus a souvent repris à son compte certaines spécifications de modèles estampillés Oppo. Dans tous les cas, nous devrions être fixés dans le courant de l’été.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.