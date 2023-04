Si l’Oppo Find X6 Pro ne sort pas en France, nous le regretterons amèrement selon DXOMARK

L'entreprise spécialisée dans les tests laboratoires DXOMARK a classé l'Oppo Find X6 Pro premier de son classement photo. De quoi regretter une fois de plus ce que la rumeur laisse entendre depuis plusieurs semaines : il ne devrait pas sortir en France.

Un seul smartphone vous manque et tout est dépeuplé. C’est sans doute ce que ressentent les fans d’Oppo, puisque la rumeur veut depuis plusieurs semaines que l’Oppo Find X6 Pro ne sorte pas par chez nous. Voici donc un clou de plus sur le cercueil de leurs espérances : selon DXOMARK, le successeur de l’Oppo Find X5 Pro est tout simplement le meilleur téléphone en photo présent sur le marché.

Pour rappel, DXOMARK s’est fait une spécialité des tests scientifiques d’appareils photo de smartphones. Face à une approche aussi rigoureuse, il n’est pas toujours évident de squatter le haut du tableau et même des téléphones sacrés champion par le grand public comme le Galaxy S22 Ultra peinent à squatter le top 10.

Un champion du bokeh

L’Oppo Find X6 Pro arrive de ce fait à la première place de ce classement avec 153 points. Il devance l’ancien premier, le Honor Magic5 Pro de seulement un point.

Cette note peut être vue comme une moyenne de plusieurs sous-catégories. Le Find X6 Pro excelle en particulier sur le rendu des couleurs, le grain ou le bruit d’image qui est bien maîtrisé dans toutes les conditions. Il est légèrement dépassé par son rival sur la gestion des artefacts ou encore l’exposition et se loupe un peu sur la gestion de l’autofocus. N’ayez crainte, celui-ci reste fiable et rapide, mais simplement un peu moins efficace que ses concurrents.

Dans une tout autre catégorie, sur le bokeh, l’Oppo Find X6 Pro domine son sujet. Il est l’un des meilleurs téléphones en circulation sur ce sujet.

Bien sûr, tout n’est pas parfait. DXOMARK pointe du doigt un manque de contrastes sur certains portraits en contre-jour, des soucis d’exposition, une profondeur de champ un peu faible qui oblige à s’éloigner pour avoir des clichés de groupe nets, ou encore des couleurs de peau qui manquent un peu de naturel dans certaines conditions.

La frustration pointe le bout de son nez

Devant un résultat aussi excellent, il y a de quoi regretter d’autant plus les rumeurs qui veulent qu’Oppo ne prévoie pas de sortir son flagship en Europe et donc en France. Il semblerait que le succès critique de l’Oppo Find X5 Pro n’y ait rien fait. À l’instar du Xiaomi 12S Ultra l’année dernière, qui ne nous est jamais parvenu, nous devrons probablement nous contenter des avis et tests publiés par la presse internationale.

Bonne nouvelle toutefois, le deuxième du classement, l’Honor Magic 5 Pro sortira bien en France. De quoi largement se rattraper.

