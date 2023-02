OnePlus avance vite sur le smartphone pliable : le premier modèle arrive bientôt

Au MWC 2023, OnePlus a confirmé lancer son premier smartphone pliable dès cette année au second semestre. La marque est très attendue sur la partie logicielle de ce modèle dont on ne connaît pas le format. La stratégie de lancement pourrait être similaire à celle d'Oppo avec ses Find N.

OnePlus est présent au MWC 2023 de Barcelone, le plus grand salon du monde dédié aux appareils mobiles. L’occasion d’y dévoiler le OnePlus Concept, un smartphone avec un refroidissement puissant, ou encore une solution externe pour refroidir son smartphone. Nous avons pu y prendre en main la OnePlus Tab, la première tablette tactile de la marque.

Cette dernière a annoncé lors d’une table ronde sur le salon lancer dès cette année son premier smartphone pliable : OnePlus se lance enfin dans la bataille de ce marché naissant.

OnePlus entre dans la course

Si le marché des smartphones pliants a déjà quelques années dans les pattes, notamment grâce aux Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip de Samsung, il reste récent. La plupart des autres marques débarquent à peine sur le marché français/européen, comme Honor avec le Magic Vs, Oppo avec le Find N2 Flip (le Find N2 ne sortant pas chez nous) ou encore Motorola avec son Razr 2. D’autres modèles sont pour le moment réservés au marché chinois, comme Vivo et son X Fold premier du nom.

Lors d’une table ronde, le président et COO de OnePlus Kinder Liu a déclaré que « Notre premier téléphone pliable aura la signature OnePlus, une expérience rapide et fluide. Il doit être un téléphone haut de gamme qui ne s’installe pas à cause de sa forme pliable, en termes de design industriel, de technologie mécanique et d’autres aspects. Nous voulons lancer un appareil qui vise à être au sommet de l’expérience du marché pliable d’aujourd’hui. »

Un modèle Flip et un modèle Fold, ou seulement d’un des deux ?

Dans sa déclaration, Kinder Liu ne mentionne qu’un unique modèle, un smartphone haut de gamme, sans pour autant préciser son format. S’agira-t-il d’un appareil au format « livre » ou au format « clapet » ? Les rumeurs autour de ces futurs smartphones OnePlus se font rares, mais certaines vont dans le sens de deux modèles.

Dans le cas où le constructeur ne produirait qu’un unique modèle, on peut penser qu’il s’agira d’un smartphone au format clapet. C’est le format pliable qui se vend le plus et qui est le plus abordable. OnePlus reste très bon sur le rapport qualité/prix. OnePlus pourrait tout aussi bien user de la même stratégie qu’Oppo, à savoir un modèle au format livre qui ne sortirait pas en Europe à l’instar de l’Oppo Find N2, mais avec un modèle au format clapet qui sorte chez nous.

Le challenge de OnePlus : l’expérience logicielle

Si l’on peut penser que OnePlus sortira un premier smartphone pliable convaincant du point de vue de la conception, le vrai défi du fabricant sera ailleurs. Le Find N2 Flip est aussi bon que le Galaxy Z Flip 4 sur bien des points, mais est parfois en retard sur l’expérience logicielle.

C’est en effet là-dessus que OnePlus va devoir faire fort avec une interface OxygenOS adaptée à ce format et avec des fonctionnalités exclusives, comme un mode Flex ou des intégrations réussies au niveau de l’écran externe. La taille de ce dernier va aussi indiquer la philosophie adoptée par OnePlus pour le format clapet : petit écran comme le Galaxy Z Flip 4 de Samsung ou un écran plus grand comme le Find N2 Flip, voire carrément une taille suffisante pour intégrer un clavier comme le Razr 2 ?

Sur un format Fold aussi, il faudra se retrousser les manches pour rattraper Samsung qui a déjà pris pas mal d’années d’avance en la matière et maitrise déjà bien son sujet. Un Fold sous OxygenOS devra obligatoirement intégrer son petit grain de sel s’il veut se distinguer.

