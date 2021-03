Photo, design, écran : tout ce qui fait de l’OPPO Find X3 Pro 5G l’un des meilleurs smartphones de cette année

L’OPPO Find X3 Pro 5G est disponible depuis quelques jours en France. Les tests à son sujet sont unanimes : il s’agit sans conteste d’un des meilleurs smartphones de 2021. Retour sur un smartphone qui excelle dans tous les domaines.

Pour s’imposer sur le marché français alors même qu’elle était inconnue il y a encore 4 ans, la marque OPPO a une stratégie simple : concevoir et lancer régulièrement d’excellents smartphones. Cette stratégie, OPPO la poursuit avec constance depuis quelques années maintenant, en dévoilant au début de chaque printemps les nouveautés de sa gamme Find X.

Fidèle à cette stratégie, OPPO vient de sortir trois nouveaux smartphones : l’OPPO Find X3 Lite, l’OPPO Find X3 Neo et l’OPPO Find X3 Pro. Ce dernier est le porte-étendard de la marque et celui qui nous intéresse le plus. Car il concentre tout le savoir-faire d’OPPO en matière de nouvelles technologies. Cette année, la marque s’est concentrée sur 3 axes : la photo, la qualité de l’écran et les performances.

L’OPPO Find X3 Pro est disponible à l’achat dès aujourd’hui chez Amazon, Fnac ou Boulanger au prix de 1149,90 euros. Deux coloris sont disponibles (bleu et noir brillant) dans une unique version, celle avec 256 Go d’espace de stockage.

Quatre capteurs photo et une surprise

Pour son Find X3 Pro, OPPO a fait des choix aussi radicaux qu’étonnants. Radicaux, car du point de vue du design, OPPO a enfin osé bouleverser l’intégration des capteurs photo sur la coque d’un smartphone. Les quatre capteurs photo sont en effet directement intégrés à la coque en verre de l’appareil, de façon naturelle et fluide, ce qui atténue grandement la protubérance du module.

Les choix étonnants proviennent du point de vue technique car l’OPPO Find X3 Pro embarque en effet quatre capteurs photo :

un capteur photo de 50 mégapixels pour le capteur principal grand-angle ;

un autre capteur photo de 50 mégapixels pour le capteur ultra grand-angle ;

un capteur de 13 mégapixels pour le zoom optique x2 ;

un capteur de 3 mégapixels pour le mode microscope, capable d’effectuer des grossissements jusqu’à un facteur x60.

Le premier choix étonnant concerne les deux capteurs de 50 mégapixels. Il est très rare que l’on trouve deux capteurs aussi bien définis sur des smartphones en 2021. Ce qui se ressent à l’usage : les clichés sont détaillés et les couleurs sont flatteuses. Le capteur principal, particulièrement, est capable de prouesse, quelles que soient les conditions lumineuses.

Pour accompagner ces capteurs d’un point de vue logiciel, OPPO a travaillé sur le rendu des couleurs de l’OPPO Find X3 Pro grâce à un optimiseur de scène. Il s’agit en fait d’une IA, intégrée à l’application photo du smartphone, qui s’occupe de traiter les photos afin de faire ressortir du mieux possible les couleurs d’un cliché. Elle confère un cachet unique aux photos prises avec l’appareil. Jugez par vous-même avec ces quelques photos prises avec l’OPPO Find X3 Pro.

De nuit, l’OPPO Find X3 Pro est également taillé pour réaliser des merveilles. Il est capable de retranscrire parfaitement l’ambiance qui se dégage lorsque le soleil est couché et peut améliorer considérablement la luminosité des photos grâce à son mode nuit.

Mais le choix le plus étonnant d’OPPO sur son Find X3 Pro provient sans conteste de l’intégration de ce capteur « microscope » de 3 mégapixels. Le principe est simple et ludique : vous collez le smartphone à une surface (un pull, un ballon de basket, une plante) et vous avez une vue « à la Microcosomos » qui s’affiche. Une première sur un smartphone.

Un écran pensé pour le confort d’utilisation au quotidien

Pour rendre hommage à ces photos, OPPO se devait également de travailler sur l’écran de son smartphone. L’OPPO Find X3 Pro est un grand smartphone doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces. Son design est classique et efficace : les côtés sont légèrement incurvés, la caméra frontale est intégrée dans un poinçon discret et les bordures noires sont réduites à leur strict minimum.

Tout a été pensé pour favoriser le confort de lecture, donc, d’autant plus que cet écran bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif, d’une luminosité maximale très forte et d’une colorimétrie fidèle à la réalité, permettant d’afficher un milliard de couleurs.

ColorOS 11.2, l’interface de l’OPPO Find X3 Pro permet d’ailleurs à l’utilisateur de sélectionner des profils colorimétriques prédéfinis (doux, cinématique ou éclatant) ou d’en créer un en jouant avec les jauges de l’interface afin que l’écran du téléphone soit parfaitement à son goût.

Une fiche technique parée pour le futur

Pour animer les capteurs photo et l’écran, l’OPPO Find X3 Pro se repose sur une fiche technique vraiment musclée. Il est tout d’abord l’un des premiers smartphones de l’année à disposer de la puce la plus puissante actuellement : le Snapdragon 888. Une puce qui garantit non seulement à l’OPPO Find X3 Pro une fluidité d’usage pendant de nombreuses années, mais qui le rend également compatible avec la 5G des opérateurs mobiles français.

Cette puce est accompagnée de 12 Go de RAM mais aussi et surtout de 256 Go d’espace de stockage interne. Vous n’aurez donc aucun problème pour stocker toutes vos photos ou vos vidéos pendant de nombreuses années.

Enfin, smartphone OPPO oblige, le Find X3 Pro dispose de la technologie de recharge SuperVOOC 2.0. Ce qui signifie qu’avec le chargeur livré avec le téléphone (ce que ne font plus tous les smartphones haut de gamme vendus en 2021), il est possible de recharger l’OPPO Find X3 Pro de 5 à 95 % de batterie en 30 minutes, montre en main. Mieux, il propose également la charge sans fil jusqu’à 30 watts, compatible avec le chargeur de la marque, une rareté sur les smartphones d’aujourd’hui.

Où trouver l’OPPO Find X3 Pro ?

L’OPPO Find X3 Pro est disponible depuis quelques jours chez Amazon, Fnac ou Boulanger au prix de 1149,90 euros. Une montre connectée OPPO Watch 46 mm est également l’accessoire parfait pour accompagner un tel smartphone.

Les OPPO Find X3 Lite et Neo sont aussi disponibles dès aujourd’hui

Parallèlement au lancement de l’OPPO Find X3 Pro5G, deux autres smartphones à prix plus doux sont également disponibles à l’achat depuis aujourd’hui. Il s’agit de l’OPPO Find X3 Lite et de l’OPPO Find X3 Neo.

L’OPPO Find X3 Lite

Malgré son nom, l’OPPO Find X3 Lite, n’a pas grand chose de « light ». Il dispose en effet d’une fiche technique de milieu de gamme musclée, avec un Snapdragon 765G (il est donc compatible avec la 5G), un écran OLED rafraîchi à 90 Hz et supporte lui aussi la charge rapide SuperVOOC 2.0. Du 30 mars au 25 avril prochain, pour tout achat du smartphone au prix de 449,90 euros, profitez d’une offre de lancement vous permettant de bénéficier d’une paire d’écouteurs sans fil OPPO W51 offerte.

L’OPPO Find X3 Neo

L’OPPO Find X3 Neo est quant à lui un smartphone haut de gamme qui ne dit pas son nom. Cet appareil de 6,55 pouces embarque en effet une puce Snapdragon 865, la puce haut de gamme de Qualcomm de 2020. Il est non seulement très performant, mais en plus compatible avec la 5G. Il dispose lui aussi d’un écran OLED rafraîchi à 90 Hz, mais aussi d’un excellent module photo reprenant le capteur principal de l’OPPO Find X3 Pro de 50 mégapixels, en plus d’un capteur ultra grand-angle de 16 mégapixels, un capteur avec zoom optique x2 de 13 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. L’OPPO Find X3 Neo est disponible dès aujourd’hui au prix de 799,90 euros.