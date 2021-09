Philips OLED+986 et OLED+936 : des TV pour tenter les joueurs et les passionnés de home cinéma

Après les séries que l’on pourrait qualifier de classiques, Philips sort l’artillerie lourde avec ses modèles haut de gamme réunissant deux nouvelles séries OLED+986 et OLED+936. Pensées à la fois pour contenter les cinéphiles, mais également les joueurs dont les plus exigeants, elles disposent des toutes dernières technologies avec une dalle voulue pour plus lumineuse, un nouveau processeur d’optimisation P5 de 5ème génération, une compatibilité HDR10+ Adaptative, des entrées HDMI 2.1 et une réactivité meilleure que jamais.

Pour Philips, il est temps « d’entrer dans le game », même si le constructeur n’en a jamais été très loin. Mais avec la nouvelle génération de téléviseurs haut de gamme que sont les séries OLED+986 et OLED+936, les curseurs sont poussés à leur maximum.

La marque veut encore plus tenter les joueurs en leur proposant des dalles particulièrement réactives annonçant 11 ms de temps de retard à l’affichage, les faisant ainsi figurer parmi les plus prompts du marché dans ce domaine, même si Samsung et LG arrivent à des niveaux inférieurs à 10 ms notamment sur les séries LG C1 et LG G1 ou Samsung 65Q80A, par exemple. Les joueurs les plus exigeants apprécieront.

Ils seront également contents de trouver sur les séries Philips OLED+986 et OLED+936 deux prises HDMI 2.1 toutes fonctions avec prise en charge des technologies VRR, ALLM, Freesync Premium, G-Sync et support des signaux Ultra HD à 120 Hz.

Deux TV avec une dalle OLED « faute performance »

La série OLED+936 est composée de 3 modèles de 48, 55 et 65 pouces alors que la OLED+986 est uniquement proposée en 65 pouces. Cette dernière est livrée avec son pied et son système audio intégré signé Bowers & Wilkins, un grand nom de l’audio, ici au service d’une image qui s’annonce comme magnifique.

Les deux séries (sauf la version 48 pouces) bénéficient d’une dalle dite « haute performance » qui se veut offrir un pic de luminosité 20 % supérieur aux précédents. Il s’agit de la dalle Evo, que l’on trouve également sur la série G1, la plus haut de gamme du fournisseur, LG Diplay. Notez que toutes les TV profitent du système Ambilight sur les 4 côtés, permettant ainsi d’étendre considérablement les effets de l’image dans la pièce. La synchronisation avec d’autres dispositifs Philips Hue est également prévue, comme les précédentes générations pour des effets encore plus spectaculaires.

La TV Philips OLED986 depuis sa gauche. Le système Ambilight fonctionne sur les 4 côtés.

Pour la partie cinéma, les passionnés peuvent profiter d’une totale compatibilité avec les formats HLG, HDR10, HDR10+ et maintenant HDR10+ Adaptative qui s’appuie sur le capteur de luminosité intégré pour adapter dynamiquement la réponse de la dalle dans les zones sombres afin d’y voir tous les détails et ce même dans des environnements lumineux. Le format Dolby Vision est aussi de la partie.

La TV Philips 65OLED936 avec son système Ambilight sur les 4 côtés. Le pied sert également de barre de son.

La dernière génération de processeur

La nouvelle puce P5 de 5e génération peut gérer plusieurs éléments dont le capteur de lumière, servir à détecter automatiquement des contenus cinéma pour proposer des réglages adaptés, s’occuper de la fonction HDR10+ Adaptative et gérer la nouvelle solution anti-marquage qui s’appuie sur la détection dans 32 400 zones distinctes de logos persistants ou de contenus statiques pour réduire la luminosité exactement à l’endroit voulu, sans nuire à l’image en général.

Enfin, notez que Philips propose désormais un nouveau mode d’image. Baptisé Home Cinéma Mode, il permet d’afficher un rendu qui, selon le fabricant, est à mi-chemin entre les rendus Filmmaker (où tous les artifices technologiques sont désactivés) et le traitement poussé à son maximum par la puce de traitement d’images P5. La marque semble beaucoup y croire et offre ainsi cette nouvelle possibilité de réglage aux utilisateurs qui le souhaitent, en plus des autres modes habituels.

Bowers & Wilkins aux commandes du son

Pour la partie audio, étant donné qu’il s’agit du haut de gamme, Philips s’est associé avec un partenaire de choix avec qui il collabore régulièrement dans ce domaine, Bowers & Wilkins. Cela donne un système audio intégré au niveau du pied sur le OLED+986 de 65 pouces avec le support des formats Dolby Atmos et DTS-HD, mais également, comme les autres TV Philips, la prise en charge de la technologie DTS Play-Fi pour jouer de la musique sur d’autres appareils compatibles simultanément ou pour profiter d’un système surround complet en y ajoutant des enceintes à l’arrière.

Les deux séries peuvent profiter d’un caisson de basses supplémentaire, si nécessaire. Toutefois, sachez que le son de la TV OLED+986 est produit par un ensemble plus que cohérent, avec des aigus déportés, comme aime le faire Bowers & Wilkins sur ses enceintes haut de gamme avec la technologie Tweeter-on-top. Sur la série OLED+936, on peut compter sur la présence d’un système 3.1.2 aussi développé par Bowers & Wilkins.

Petit bonus, Philips nous a précisé que les haut-parleurs d’élévation intégrés peuvent être activés sur des contenus non Atmos depuis les modes Film, Jeu et Personnel pour un son des plus immersifs.

La barre de son fixée sur le pied avec les aigus déportés. Une belle signature pour l’audio intégré. La barre de son sert également de pied. Admirez l’effet biseauté avec un revêtement en tissu Kvadrat. Les aigus déportés façon Bowers & Wilkins.

Pour l’animation, Philips continue de proposer le système Android TV (et pas Google TV) sur ces nouveaux téléviseurs. On peut ainsi compter sur l’assistant Google et les fonctions Chromecast. Notez qu’il est possible de décoder des vidéos au format AV1, entre autres.

La TV Philips 48OLED936 de 48 pouces sera proposée à 2299 euros. Comptez sur des prix de 2499 euros pour la version 55 pouces Philips 55OLED936 et 3499 euros pour la 65 pouces Philips 65OLED936. Enfin, la version la plus haut de gamme, la nouvelle TV Philips 65OLED986 de 65 pouces sera à prix indicatif de 4999 euros.