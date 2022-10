Ces trois écrans Philips à identification faciale donnent envie d’aller au bureau

Philips a annoncé trois nouveaux moniteurs conçus pour le monde de l'entreprise. Leur particularité ? de bonnes spécifications et une webcam intégrée, compatible avec l'identification faciale via Windows Hello.

34B1U5600CH, 27B1U5601H et 24B1U5301H. Derrière ces trois références, on ne peut plus austères, se cachent en réalité trois nouveaux moniteurs PC signés Philips et destinés au monde de l’entreprise. La marque néerlandaise explique les avoir spécifiquement « conçus pour répondre aux besoins dynamiques » des professionnels d’aujourd’hui. Ces écrans trois écrans LCD de 34, 27 et 24 pouces, respectivement, arriveront sur le marché fin octobre rapporte GizmoChina.

Commençons par le modèle le plus intéressant (et coûteux) de la portée : le 34B1U5600CH. Il s’agit en l’occurrence d’un moniteur incurvé (1500R) de 34 pouces disposant d’une dalle VA Ultra-Wide QHD (3440 par 1440 pixels). Le 27B1U5601H est pour sa part le modèle intermédiaire, on y trouve cette fois une dalle IPS « plate » de 27 pouces et une définition 2K (2560 par 1440 pixels).

L’identification faciale de série sur les trois modèles

Le 24B1U5301H se veut pour sa part basique et efficace avec une dalle IPS de 24 pouces avec rétroéclairage W-LED. Ce modèle se contente pour sa part d’une définition Full HD très classique, mais avec une fréquence de rafraîchissement 75 Hz.

Les trois nouveaux moniteurs professionnels de Philips ont pour point commun d’embarquer une webcam de 5 Mpx juchée au-dessus de l’écran. Cette caméra prend en charge la reconnaissance faciale via Windows Hello. Elle est également complétée par un micro à réduction de bruit et des haut-parleurs stéréo.

Source : Philips via GizmoChina

Les trois écrans sont par ailleurs tous livrés avec un commutateur KVM et un hub USB Type-C regroupant une prise Ethernet RJ45, quatre ports USB 3.2 Type-A, une sortie DisplayPort et une prise 100 W pour recharger rapidement un PC portable. Notons pour le reste la présence dans les trois cas d’un pied inclinable, pivotant et réglable en hauteur.

Côté prix, le modèle 34 pouces devrait se négocier à 759 euros, contre 549 et 439 euros respectivement pour les modèles de 27 et 24 pouces.

