Test du Philips HD9880 : l’air fryer connecté qui élève au rang d’art la friture à air chaud

La Philips HD9880 est une friteuse à air très haut de gamme, au tarif qui a de quoi donner le hoquet. Pourtant, entre la conception, les technologies de cuisson, la connectivité bien pensée et même la présence d’une sonde thermique, elle semble tout avoir pour justifier son prix. Nous l'avons testé, voici notre avis.

Dans le secteur des friteuses à air connectées, nous avons déjà testé la Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L qui, comme l’ensemble de la gamme du constructeur chinois, cible principalement le segment économique. Avec sa Philips HD9880, le néerlandais se positionne résolument dans la catégorie haut de gamme, pour ne pas dire de luxe.

Elle brille par son design sophistiqué, sa connectivité et ses technologies de cuisson avancées. Vendue à 449,89 euros, cette friteuse coûte bien plus que la moyenne du marché, qui se positionne plutôt aux alentours de 200/250 euros. Nous avons donc réalisé de nombreux tests culinaires pour déterminer si la qualité des frites et les fonctionnalités de l’appareil justifient cet écart de prix.

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par le constructeur.

Design et fonctionnalités : compacte, élégante et connectée

L’esthétique et la fonctionnalité dominent la conception de la friteuse à air Philips HD9880. Philips confirme une nouvelle fois son expertise dans le domaine du petit électroménager. Le design élégant se distingue par sa finition en noir mat, qui ne montre pas facilement les salissures. Des accents de couleur argent ajoutent une touche de sophistication, faisant de cet appareil l’un des plus élégants du marché. Même la poignée de la cuve de cuisson est esthétique en plus d’être très ergonomique.

L’interface de la HD9880 simplifie l’interaction grâce à l’élimination des boutons superflus. Un écran LCD couleur et une molette de contrôle composent l’ensemble du panneau de commande. Cette approche minimaliste se révèle extrêmement efficace.

Pour une intégration parfaite dans toutes les cuisines, Philips équipe ce modèle d’une cuve montée sur un rail télescopique. Cet élément améliore grandement la maniabilité quotidienne en permettant de glisser la cuve en toute sécurité, que ce soit après la cuisson ou pendant la préparation des mets.

La friteuse affiche une puissance de 2200 W et permet un ajustement de la température allant de 40 à 200 degrés Celsius. Elle se distingue surtout par sa fonctionnalité de programmation multi-étapes de la cuisson. Elle peut, par exemple, commencer la cuisson à une température fixe pendant quinze minutes, puis ajuster automatiquement la température à un niveau plus élevé pour la durée restante. Trente modes de cuisson différents sont disponibles, chacun adapté à divers types d’aliments, avec des réglages spécifiques pour différentes épaisseurs de frites.

Philips excelle également dans la cuisson des viandes grâce à l’ajout d’une sonde thermique à son air fryer. Cette sonde vous permet de connaître la température interne de la viande, tout comme vous le feriez avec un barbecue ou un four traditionnel. La friteuse utilise cette information pour optimiser le processus de cuisson, assurant que les protéines animales soient cuites exactement selon vos préférences.

Installation et configuration : la simplicité du début à la faim

Avec des dimensions de 33,5 x 33,5 x 44 cm, la Philips HD9880 est plus volumineuses que la moyenne. Cela s’explique par son généreux volume de cuisson de 8,3 litres, mais également par des choix technologiques pensées pour optimiser l’entretient, comme une grille qui protège la résistance, plusieurs niveaux de puissance de circulation de l’air et la cuve télescopique. Si la surface nécessaire sur le plan de travail est supérieure à la moyenne, cela reste acceptable. C’est surtout la hauteur de 44 cm qui peut poser problème, notamment pour la ranger sur une étagère ou dans un placard.

Le contrôle se fait via la molette pour naviguer dans les menus affichés par l’écran LCD. Une petite leçon pour le reste de l’industrie. Nous avons accès à une trentaine de modes de cuisson très détaillés. Il est même possible de différencier potatoes et frites et, pour ces dernières, deux tailles sont proposées. Il y a une réelle volonté d’adapter au mieux la puissance de la machine en fonction des aliments.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour connecter l’air fryer à son smartphone, il faut passer par cet écran pour activer le mode détectable et l’associer ensuite à l’application HomeId.

HomeID (NutriU) Télécharger gratuitement

L’application est un modèle du genre, si ce n’est que la connexion avec iOS est un peu capricieuse. Nous avons dû nous y prendre à plusieurs reprises avant que le smartphone et la friteuse à air communiquent ensemble.

Sous Android, en revanche, aucune difficulté n’a été rencontrée. L’application HomeId permet d’associer tous les produits de cuisine connectés Philips. L’interface est claire, bien pensée et procure une lisibilité hors pair.

Notez que ceux qui ne disposent pas de ce type de produit peuvent également profiter de l’application qui est un véritable HUB de recettes. Plus de 250 recettes sont proposées et vont du basique steak/frites à des recettes plus recherchées ou originales comme les œufs au plat en nuage (blanc en neige et jaune placé au centre). C’est une des forces de l’application : nous nourrir en idées avec assez de variété pour s’adapter au contenu de nos réfrigérateurs.

Chaque recette est parfaitement décomposée, parfois accompagnée d’une vidéo. Chaque étape de cuisson est préprogrammée et envoyée à la friteuse. Vous êtes alerté sur votre smartphone quand vous devez passer à une nouvelle étape de cuisson, par exemple, ou si vous devez remuer les aliments. Simplement l’une des meilleures et plus complètes applications de cuisine connectée.

De plus, de nombreux modes de cuisson préprogrammés sont proposés, dont toute une série dédiée aux différentes frites surgelées par types et marques. Le mode manuel est également disponible et vous permet de contrôler non seulement le temps et la température de cuisson, mais aussi la puissance de la ventilation interne. Nous obtenons ainsi un contrôle extrêmement précis et pouvons ajuster les différents paramètres pour créer des programmes de cuisson parfaitement personnalisés.

À l’usage : efficace et pratique

Utiliser cet Air Fryer Philips est un vrai délice. Tout a été pensé pour nous simplifier la vie et cela fonctionne parfaitement. Tout commence par la cuve de très haute qualité. Les matériaux utilisés sont excellents, incluant le panier de cuisson avec sa poignée qui s’intègre parfaitement dans la cuve. Un bon point : il y a un espace conséquent entre le bas du panier de cuisson en grille et le fond de la cuve, ce qui facilite la circulation de l’air.

Pas de support croustillant ici, Philips compte sur sa technologie de cuisson maison. Le rail télescopique est vraiment très pratique et permet d’optimiser l’espace dans la cuisine tout en gagnant en confort. Le panier dispose d’une graduation qu’il faudra renseigner avant de commencer une cuisson. Cela permet d’adapter le temps de cuisson en fonction du réel volume d’aliment à frire.

Entretien

Le rail télescopique conçu pour la friteuse Philips HD9880 facilite grandement le nettoyage. Grâce à ce système, il est possible de nettoyer la cuve avec une éponge sans avoir à la retirer. En cas de besoin, l’extraction de la cuve se fait sans effort. Le panier de cuisson bénéficie de la même facilité de manipulation et, tout comme la cuve, il est compatible avec le lave-vaisselle, ce qui simplifie encore plus l’entretien.

Pour assurer la protection de la résistance, Philips a judicieusement placé une grille devant celle-ci. Il est recommandé de nettoyer régulièrement cette grille à l’éponge pour maintenir l’efficacité et la sécurité de l’appareil. L’utilisation quotidienne de cette friteuse est vraiment agréable, d’autant plus que la coque en plastique est conçue pour minimiser l’accroche des traces de doigts et de gras, rendant le maintien de la propreté de l’appareil presque sans effort.

Cuisson

Nous avons débuté nos tests avec des frites fraîches, en suivant à la lettre les programmes de la machine. Après avoir spécifié le calibre des frites et la quantité remplissant la cuve, nous avons lancé le processus de cuisson.

Le résultat est réellement impressionnant. Si vous respectez les quantités recommandées (maximum de 1 à 1,5 kg), vous dégusterez des frites croustillantes, dorées et moelleuses. Il est rare d’obtenir avec une friteuse à air un résultat aussi proche de celui d’une friteuse classique, surtout en n’ajoutant que quelques cuillères d’huile.

Les frites surgelées et les nuggets frais ne nécessitent aucun ajout de matière grasse. En suivant scrupuleusement les indications des modes de cuisson ou de l’application, le programme est encore une fois impeccable. Les aliments sortent joliment dorés et parfaitement croustillants. Les frites soufflées restent très tendres au centre sans être pâteuses.

Les légumes rôtis nous ont également procuré beaucoup de plaisir, avec, par exemple, un chou-fleur ou un brocoli qui reste croquant tout en étant fondant à cœur. Il est crucial de ne pas oublier d’ajouter de l’huile et de remuer régulièrement le panier. Si pour les frites, les deux secousses conseillées par la friteuse à air suffisent, pour les légumes, il est préférable d’ajouter au moins une ou deux sessions supplémentaires pour remuer le panier de cuisson.

Nous avons testé la cuisson de cuisses de poulet sèches (uniquement avec des herbes), un poulet entier avec marinade et un rôti de bœuf. Premièrement, la différence entre cuisson avec et sans sonde thermique est stupéfiante. Si nous obtenons des résultats très honorables avec un air fryer classique, il faut souvent suivre la cuisson de très près. Ici, rien de tel : une fois précisé le type de viande, le poids, la Philips HD9880 calcule automatiquement le temps de cuisson.

Le processus se fait en plusieurs étapes à des températures différentes, totalement automatisé. Le rôti de bœuf est alors saignant à souhait et le poulet rôti est réellement juteux. Seul bémol, la cuisson sèche nous donne un joli effet doré, mais la viande est alors un peu sèche.

Prix et disponibilité de la Philips HD9880

La Philips HD9880 est disponible au prix de 449,89 euros sur le site de Philips et les revendeurs partenaires.