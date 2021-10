Razer annonce toute une famille de casques gaming Kraken V3

Jamais assez de casques gaming pour Razer. Le fabricant américain a annoncé l'arrivée prochaine de trois nouveaux modèles Kraken V3. Ils se posent en alternative plus avancée au Kraken V3 X, lancé il y a quelques mois maintenant.

Razer a annoncé cette semaine trois nouveaux casques audio pour son public préféré : les gamers. Les Razer Kraken V3 Pro, Kraken V3 HyperSense, et Kraken V3 arrivent en complément du Kraken V3 X qui avait globalement fait bonne impression à son lancement en début d’année. Ce dernier proposait une qualité audio honnête pour un prix de départ agressif de 80 euros environ.

Avec son nouveau triptyque, Razer a visiblement dans l’idée de capitaliser sur cette bonne réception du V3 X… mais en peaufinant ce qui peut l’être. Sans surprise, le prix de ces nouveaux casques est par contre revu à la hausse.

Trois nouveaux casques Kraken chez Razer

Pour justifier leur prix plus élevé, les trois nouveaux casques de Razer peuvent notamment compter sur une certification surround THX Spatial Audio, mais aussi sur des drivers de 50 mm « Razer TriForce Titanium » qui devraient offrir un son plus puissant et riche. Leur design a aussi été repensé pour être à la fois plus fin et léger, explique Razer. On y retrouve par contre un logo RGB (Razer Chroma) et leur micro est pour sa part détachable.

Les différences entre les trois modèles s’observent surtout en termes de commodités. Les Kraken V3 Pro, Razer Kraken V3 HyperSense disposent l’un comme l’autre de la technologie de retour haptique « intelligente » Razer HyperSense, conçue pour délivrer « un retour sensoriel tactile riche et réaliste basé sur des signaux audio ». Modèle haut de gamme, le V3 Pro est par ailleurs sans-fil (rechargeable via USB-C) tandis que le V3 HyperSense reste filaire (USB-A). Un peu plus basique, le modèle X3 « classique » est filaire et ne dispose pas du retour haptique.

Razer n’a pas encore annoncé de date de lancement pour ses trois nouveaux casques, dont les tarifs s’étirent de 109,99 à 209,99 euro en fonction du modèle choisi. Vous pouvez retrouver plus d’information sur les différents modèles de la gamme Kraken V3 à cette adresse.