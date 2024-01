Test Razer Huntsman V3 Pro TKL: un clavier élégant et ultra-paramétrable

Razer vient de dévoiler sa nouvelle gamme Huntsman et l’équipe de nouveaux interrupteurs analogiques, qui autorisent désormais l’utilisation du fameux Rapid Trigger popularisé par Wooting. Découvrons ensemble le Razer Huntsman V3 Pro, en version TKL.

Le clavier gamer filaire Razer Huntsman V3 Pro TKL représente le haut de gamer de la marque en termes de performances. En dehors de son design retravaillé, ce nouveau modèle s’équipe de nouveaux interrupteurs analogiques paramétrable et intégrant la fonction d’activation rapide, très à la mode depuis sa popularisation par la marque Wooting.

En clair, les interrupteurs analogiques qui équipent le Huntsman V3 Pro peuvent être déclenchés de façon ultrarapide, sans avoir à libérer complètement la touche. L’idée est ainsi de gagner en réactivité et de pouvoir enchaîner les frappes à une fréquence bien plus élevée. Chaque touche peut être paramétrée différemment et il est même possible de régir ces aspects sans utiliser le pilote Synapse !

Proposé au prix conseillé de 250 euros, le Huntsman V3 Pro arbore un design soigné, bien qu’assez classique, intègre plusieurs touches de fonction et est fourni avec un repose-poignet aimanté. Cette nouvelle gamme se décline par ailleurs au format 60 % ainsi qu’en plein format.

Un design travaillé et quelques déceptions

Comme à son habitude, la marque au serpent propose un clavier au design soigné et à la construction solide. Le clavier se montre particulièrement léger avec environ 720 g sur la balance. Il est logiquement construit autour d’un châssis en plastique noir sur lequel repose une plaque en aluminium brossé, noire, elle aussi. Visuellement plus attrayant que son prédécesseur, il parait cependant presque moins premium, par sa légèreté.

Les interrupteurs prennent place à même la plaque métallique et sont surmontés de touches en plastique PBT, plus durable que l’ABS. Comme toujours chez Razer, on regrette que la version AZERTY ne propose pas de découpes des caractères secondaires qui ne leur permettent donc pas de profiter de l’éclairage RGB intégré aux interrupteurs. En dehors de ce petit détail habituel, l’illumination reste convaincante et plutôt lumineuse.

Les icônes lumineuses d’état s’installent au-dessus des flèches directionnelles et intègrent une barre lumineuse très utile qui permet d’ajuster le fonctionnement des interrupteurs, sans utiliser le pilote Synapse. On retrouve également une large molette de cliquable et très « satisfaisante » qui s’accompagne de deux boutons dont l’un est dédié aux contrôles de lecture.

Comme tout bon clavier haut de gamme qui se respecte, le Huntsman V3 Pro TKL s’accompagne d’un repose-poignet un peu trop légèrement aimanté. Recouvert d’un faux cuir élégant, ce dernier est un peu trop plat à notre goût et absolument pas rembourré. En cela, il est donc moins confortable que celui qui équipait la gamme Huntsman jusqu’ici. En revanche, il s’intègre de façon parfaite dans la continuité du châssis.

La première grosse déception vient finalement de la connectique de ce nouveau modèle. À un tel tarif, on espérait profiter d’un clavier sans-fil et ce n’est malheureusement pas le cas. Il faudra donc se contenter de l’habituel câble USB C amovible qui n’offre même pas de port USB supplémentaire sur le clavier et se limite à une fréquence d’interrogation classique de 1000 Hz.

Enfin, on retrouve sous le châssis des pieds escamotables positionnés sur la partie arrière. Dotés de deux positions, ces derniers permettent d’ajuster l’inclinaison du clavier pour l’adapter aux préférences de chacun. En bref, sans en faire trop, Razer nous propose ici un clavier au design soigné et très bien construit, mais qui fait l’impasse sur quelques éléments.

Des interrupteurs personnalisables à souhait, mais bruyants

Sans remettre en cause son design et son ergonomie, la vraie particularité du Huntsman V3 Pro réside dans ses interrupteurs. Le clavier est équipé de la seconde génération d’interrupteur analogique de Razer qui apporte une nouveauté de taille : l’activation rapide. Le fonctionnement est simple : le point d’activation pouvant être personnalisé en hauteur, le point de « désactivation » peut l’être aussi. Ainsi, il n’est plus nécessaire de libérer la touche complètement pour pouvoir enregistrer une nouvelle frappe.

Cette fonctionnalité a été popularisée par la marque Wooting et tous les grands noms du secteur commencent à l’intégrer dans leurs claviers haut de gamme. L’intérêt est simple : pouvoir enchaîner beaucoup plus rapidement les actions, et ce, dans tous les jeux dans lesquels cela a de l’intérêt. Sans pour autant révolutionner l’expérience de frappe, cette fonctionnalité bienvenue fera des heureux parmi les joueurs les plus exigeants.

Enfin, comme sur le Huntsman V2 Analog, les touches peuvent émuler un joystick, pour les jeux qui le prennent en compte correctement, et alors ajouter une notion de progressivité dans les mouvements.

Plus classiquement, ces interrupteurs de seconde génération proposent une force d’activation de 40 g, qui les rend donc relativement « légers ». Le point d’activation pouvant être personnalisé de 0,1 à 4 mm, on peut ainsi au choix disposer d’un clavier très (très) réactif, ou moins en descendant ce point d’activation selon nos préférences.

À l’usage, la course des interrupteurs se montre très fluide et le Huntsman V3 Pro est donc très agréable à utiliser. Sans préciser si les interrupteurs ont été lubrifiés, la marque au serpent a néanmoins ajouté une couche de mousse isolante dans le châssis, qui limite ainsi la résonance de l’ensemble. Toutefois, le clavier a un défaut de taille : lorsque les touches sont enfoncées complètement, le capuchon heurte la plaque supérieure. De fait, chaque frappe génère un bruit de plastique très prononcé qui n’est franchement pas très agréable et pourrait presque se rapprocher du bruit d’un clavier clicky.

De nombreux raccourcis intégrés

L’ajout de ces nombreuses fonctions aux interrupteurs ne nécessite étonnamment pas l’utilisation de Synapse. Le Huntsman V3 Pro est évidemment compatible avec l’application et c’est effectivement le moyen le plus simple de le personnaliser. Pour autant, de nombreux raccourcis sont présents directement sur le clavier, ainsi que des profils spécifiques liés au fonctionnement des touches. Le point d’activation, de même que le fonctionnement du rapid trigger peuvent ainsi être ajustés « en direct » à l’aide de la molette de volume.

S’il est intéressant de disposer de ces réglages directement sur le clavier, à l’usage, les raccourcis sont tellement complexes qu’il nous semble plus pertinent d’utiliser directement Synapse. Ces options intégrées auront cependant du sens pour faire des ajustements à la volée lorsqu’il est impossible d’accéder à l’applicatif.

Synapse nous laisse la possibilité de personnaliser chacune des touches avec les fonctions de notre choix. La liste des attributions est vaste et va des fonctions clavier, aux clics de souris en passant par les raccourcis système ou encore des macros enregistrables via un module dédié.

L’onglet dédié aux interrupteurs permet donc d’ajuster le point d’activation de chaque touche, avec un retour visuel en temps réel pour pouvoir l’ajuster finement. C’est également ici que la fonctionnalité de déclenchement rapide est accessible. Par défaut, il suffit d’ajuster la distance de relâchement pour que la frappe ne soit plus enregistrée (de 0,1 à 1 mm). La sensibilité à la descente peut aussi être décorrélée pour ajuster encore plus finement le fonctionnement des interrupteurs. Par exemple : on peut définir qu’il faut libérer la touche de 1 mm pour que la frappe ne soit plus enregistrée, mais définir une nouvelle activation après une course descendante de seulement 0,1 mm.

Pour finir, et pour ne pas oublier « l’essentiel », Synapse dispose d’un onglet dédié à l’éclairage RGB qui est logiquement paramétrable à souhait, mais dispose également de plusieurs préconfigurations animées et relativement classiques.

Prix et disponibilité du clavier Razer Huntsman V3 Pro TKL

Le clavier Razer Huntsman V3 Pro TKL est disponible au prix conseillé de 250 euros. La version plein format est quant à elle proposée au prix conseillé de 290 euros. Une version « mini », au format 60 %, est aussi disponible au prix conseillé de 210 euros.