Realme 4K Smart Google TV Stick : enfin une alternative pas chère à Amazon et Xiaomi

Voici un nouveau venu dans le monde des boitiers multimédia : Realme. Après Xiaomi et Amazon, le fabricant chinois vient d'annoncer un dongle HDMI équipé du système Google TV (anciennement Android TV).

Le fabricant chinois Realme monte en puissance, ils ont un catalogue de plus en plus fourni. TV, PC portables, smartphones… et désormais un stick HDMI.

Après le Fire TV Stick d’Amazon, le Xiaomi Mi TV Stick… Realme vient de lancer son dongle HDMI. Ce petit dongle prend la même forme que ceux d’Amazon et Xiaomi, c’est un stick que l’on branche en HDMI 2.1 sur son téléviseur, l’ensemble est alimenté via USB Type-C.

Un dongle HDMI classique

Pour faire fonctionner l’ensemble, on retrouve une petite puce ARM avec un CPU quadricœur Cortex-A35, 2 Go de mémoire RAM et 8 Go stockage interne. Il s’agit d’une configuration minimale qui permet d’obtenir des performances correctes pour une petite consommation globale.

L’intérêt d’un tel produit n’est évidemment pas ses performances, mieux vaut se diriger vers une box Nvidia Shield TV dans ce cas, mais son rapport écosystème-prix : avec la présence de l’OS Google TV, on peut profiter de la fonction Chromecast en 4K, ainsi que des nombreuses applications : Disney+, Netflix, Canal+, OCS, YouTube, Spotify, Prime Video, ADN et ainsi de suite.

Enfin, cela permet également de disposer de l’assistant Google Assistant pour télécommander par la voix votre TV mais aussi contrôler vos objets connectés.

Techniquement, le Realme 4K Smart Google TV Stick est capable de diffuser du contenu en 4K à 60 images par seconde, il prend en charge le HDR10+ avec du HDMI 2.1. La présence du HDMI 2.1 n’est pas utile dans ce cas précis, on retrouve également une connexion sans fil WiFi 5 et du Bluetooth 5.0. Cela tome bien, la télécommande fournie fonctionne en Bluetooth justement.

Pour le moment, le Realme 4K Smart Google TV Stick n’a été confirmé qu’en Inde pour un prix de 3 999 roupies, soit environ 40 euros. Si il arrive en France, cela pourrait être une alternative intéressante à Xiaomi et Amazon.