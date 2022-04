Android 12 : Realme UI 3.0 arrive sur davantage de smartphones

Le déploiement d'Android 12 avec la mise à jour Realme UI 3.0 se poursuit chez Realme. Une nouvelle vague de smartphones vont avoir le droit à l'early access.

Le déploiement de Realme UI 3.0 pour les smartphones de la marque Realme se poursuit. Elle intègre notamment une mise à jour vers Android 12, la dernière version en date du système. En début d’année, la marque avait présenté un grand calendrier pour les premiers smartphones concernés. Avec la fin du premier trimestre, le constructeur veut une nouvelle fois clarifier sa feuille de route.

L’early access débute pour les Realme 8

Avec cette nouvelle communication de la part de Realme, on apprend que les Realme 8 5G, Realme 8s 5G et Realme Narzo 30 5G seront les premiers à recevoir la mise à jour vers Realme UI 3.0 en Early Access.

Les Realme 9i et Realme X7 5G seront les suivants à partir du mois de mai. Enfin les Realme X3, X3 SuperZoom, Narzo 30 Pro 5G et Realme 9 5G fermerons la route en juin 2022. Attention, Realme précise que les dates indiquées ne concernent que le marché indien très spécifiquement. Pour la France, il faudra attendre une autre communication de Realme. Cela permet tout de même d’avoir une idée des priorités et du calendrier que va proposer Realme au niveau de sa gamme.

Après les tests en early access pour les volontaires, Realme devrait déployer ces mises à jour pour le grand public en version stable.

