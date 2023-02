Ce smartphone possède la charge la plus rapide au monde, il sera présenté au MWC

Le Realme GT Neo 5 intégre une charge de 240W. Il devrait arriver en Europe sous un autre nom : Realme GT 3. Le téléphone sera présenté au MWC le 28 février.

240 W. On a déjà du mal à s’habituer à des téléphones chargeant en 120 W que voici déjà arriver l’étape d’après.

À ce petit jeu là, Realme est en première ligne et a dévoilé début février, son Realme GT Neo 5 culmine donc à 240 W. Une puissance capable d’atteinte les 100 % d’autonomie en partant de zéro en moins de 10 minutes, 9 minutes pour être précis selon le fabricant, pour un accumulateur de 4600 mAh. La demi-charge devrait être atteinte en 4 minutes. De quoi éviter d’être stressé.

Par chez nous, il devrait se prénommer Realme GT 3. C’est du moins ce qu’avance le site Xataka Android. Le téléphone sera présenté officiellement au MWC, le salon international de Barcelone, le 28 février.

Un tweet a été publié sur le compte Twitter de la branche indienne de la marque, sans doute sa branche la plus active puisque c’est là où la firme a véritablement décollé.

Exciting news! #realmeGT3 is launching at #MWC2023. Experience speed like never before with #SpeedtotheMax. Get ready! pic.twitter.com/dNxBcUPdhv

— realme (@realmeIndia) February 15, 2023