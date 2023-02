Realme copierait sans vergogne la principale nouveauté de l’iPhone 14 Pro

Realme pourrait être la première marque à copier ostensiblement la fonctionnalité Dynamic Island proposée par Apple sur les iPhone 14 Pro. Une réplique que la filiale de BBK Electronics surnommerait « Mini Capsule ».

D’ores et déjà répliquée sur Android par des développeurs indépendants, la Dynamic Island des iPhone 14 Pro et Pro Max pourrait bientôt être copiée en bonne et due forme, cette fois par un fabricant de smartphones Android à part entière. D’après OnLeaks (en collaboration avec SmartPrix), Realme serait le premier à s’y mettre avec une fonctionnalité surnommée « Mini Capsule ».

Exactement comme avec la fonctionnalité d’Apple, la Mini Capsule de Realme s’étendrait de manière dynamique lors de notifications ou d’actions réalisées sur le téléphone, mais cette fois à partir du poinçon en haut de l’écran, comme on peut le voir sur un GIF partagé par SmartPrix. Chez Apple, les animations de la Dynamic Island se font pour leur part depuis la « pilule » abritant les capteurs Face ID.

Le GIF partagé par SmartPrix montre dans le détail ce qui se passera au niveau de la Mini Capsule lorsque le smartphone manquera de batterie, quand l’utilisateur connectera le chargeur et lorsque le batterie sera entièrement chargée. Nul doute que, d’ici à un éventuel lancement, d’autres animations seront d’actualité en reprenant le même principe.

Quant à la question du lancement, justement, il se pourrait qu’il intervienne assez vite sur certains smartphones Realme. D’après SmartPrix, Madhav Sheth, VP de la marque, avait partagé un tweet à ce propos il y a quelques jours, avant de le supprimer.

En début de semaine, l’intéressé avait également indiqué, toujours sur Twitter, qu’une « annonce très cool » serait bientôt d’actualité pour l’un des smartphones Realme de la gamme C. Il se pourrait que l’annonce en question soit liée à cette fonctionnalité Mini Capsule, mais il faudra vraisemblablement attendre encore un peu pour en avoir le coeur net.

The people have spoken! We are working on a very cool feature for our upcoming C-series smartphone. Stay tuned for the big announcement tomorrow. https://t.co/43LEhJurcw

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) February 21, 2023