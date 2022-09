Vous pouvez tester Dynamic Island des iPhone 14 Pro sur Android avec cette application

Sur le Play Store, vous pouvez télécharger l'application dynamicSpot qui donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la fonction Dynamic Island des iPhone 14 Pro sur Android.

L’une des grandes nouveautés des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max s’appelle « Dynamic Island ». Les deux modèles les plus onéreux et sophistiqués d’Apple troquent en effet l’encoche pour un poinçon en forme de pilule en haut de leur écran. Or, la pomme ne s’est pas arrêtée là et a imaginé des usages autour de ladite pilule pour que les utilisateurs n’y pensent pas trop.

Ainsi, avec Dynamic Island, iOS exploite la zone autour du poinçon pour afficher des notifications et des informations contextuelles en lien avec les applications que vous avez installées. C’est malin et ingénieux de la part d’Apple qui transforme de cette façon une contrainte (faire un gros trou dans l’écran) en une force (proposer de nouvelles fonctions). Sur Android, il y aura sans doute des tentatives d’imiter cette « île dynamique ».

Toutefois, proposer Dynamic Island sur Android ne sera pas chose aisée pour les constructeurs. Car, pour atteindre la même fluidité et niveau d’intégration que sur iOS, il faudrait que cette fonction soit directement implémentée dans l’OS Android pour faciliter le travail des développeurs d’applications. Autrement dit, ce serait à Google de lancer l’initiative au lieu de laisser chaque constructeur concevoir une solution dans son coin.

dynamicSpot : un aperçu de Dynamic Island sur Android

En attendant, vous pouvez déjà voir à quoi pourrait ressembler Dynamic Island sur Android en téléchargeant dynamicSpot sur le Play Store. Cette application permet en effet d’afficher une zone noire autour du poinçon de votre smartphone afin d’y afficher des notifications entrantes ou certaines informations pratiques (batterie en charge, minuteur, etc.). On reste loin de ce que font les iPhone 14 Pro, mais cela donne un bon aperçu sur Android.

Attention, pour que dynamicSpot fonctionne, il faut notamment lui autoriser l’accès aux services d’accessibilité. Jawomo, le développeur de l’app, précise cependant que son logiciel n’est pas connecté à Internet et qu’aucune de vos informations n’est collectée ou partagée.

dynamicSpot est par ailleurs disponible en accès anticipé et ne semble pas encore exploiter tout son potentiel. Par exemple, elle est censée pouvoir offrir un contrôle sur la lecture de vos morceaux, mais cela n’a pas fonctionné avec YouTube Music depuis mon Samsung Galaxy S22 Ultra. Enfin, soulignons qu’il existe une version Pro payante pour débloquer plus de fonctionnalités.

