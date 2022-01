Samsung Galaxy S22 : leur prix pourrait bien avoir fuité avant l’heure

Le prix des Samsung Galaxy S22 et des Galaxy Tab S8 prendrait le chemin de l'inflation, à en croire les dernières fuites.

Le lancement de la série des Samsung Galaxy S22 est attendu pour ce mois de février. Si au fur et à mesure des fuites, on en apprend de plus en plus sur les smartphones premium du géant coréen, il reste une information de poids qui n’avait pour l’heure que peu filtré : le prix des S22, S22+ et S22 Ultra.

Très récemment, deux leaker opérants sur Twitter, chunvn8888 et TechInsider (anciennement SnoopyTech), viennent de publier les prix présumés en dollars et en euros des S22. Voici donc à quoi on peut potentiellement s’attendre.

Les prix présumés des S22

S22 : 899 dollars/912 euros en 128/8 Go et 963 euros en 256/8 Go

S22+ : 1099 dollars/1119 euros en 128/8 Go et 1170 euros en 256/8 Go

S22 Ultra : 1299 dollars/1430 euros en 256/12 Go et 1544 euros en 512/12 Go.

Si ces prix sont exacts, le S22 serait donc en moyenne plus cher que le S21 vendu 859 et 909 euros à leur sortie. Le S22+ s’était pour sa part vendu 1059 et 1109 euros à sa sortie. Le S22 Ultra suivrait le même chemin avec un S21 Ultra qui se situait à 1309 et 1439 euros pour les mêmes configurations.

Bref, on devrait donc connaître une hausse comprise entre 10 dollars pour le S22 + et jusqu’à 95 euros pour le S22 Ultra le plus équipé.

Les Tab S8 devraient aussi être plus chères

Selon Phone Arena, les futures tablettes de Samsung, les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra devraient prendre elles aussi le chemin de l’inflation.

Le modèle d’entrée de gamme se vendrait entre 800 et 850 dollars, soit un prix bien plus élevé que les 650 dollars de la Tab S7. La Tab S8+ suivraient le même chemin, en passant de 850 dollars à 900 ou 1000 dollars, tandis que la Tab S8 Ultra pourrait chercher le prix exorbitant de 1100 dollars. Tous ces prix concerneraient les modèles 5G, capable peu ou prou d’offrir les mêmes fonctionnalités qu’un smartphone.

Toutes ces informations sont évidemment à prendre avec quelques pincettes.

