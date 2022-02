Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra : quelles différences entre ces 3 smartphones premium ?

Pour sa nouvelle génération de smartphones, Samsung mise sur 3 appareils : les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra. Des téléphones très haut de gamme affichent un prix différent, parfois au-dessus de la barre des 1 000 euros. Mais pourquoi une telle différence de tarif ? On vous explique tout sur ces appareils qui s’adressent à trois publics différents.

Cette année, Samsung n’a pas attendu longtemps pour faire montre de son savoir-faire en matière de smartphones ultra-premium. Lors du dernier Galaxy Unpacked de février, le constructeur sud-coréen a officialisé les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. De véritables bijoux haut de gamme aux caractéristiques intéressantes.

Trois téléphones pour trois usages différents et surtout trois prix distincts. Une différence tarifaire de l’ordre de 400 euros entre le modèle classique du Galaxy S22 et la mouture S22 Ultra. Mais que justifie un tel écart de prix ? On décortique tout ça.

Galaxy S22 et S22+ : compact ou grand écran ?

Quelles différences entre le Galaxy S22 et le Galaxy S22+ ? C’est au niveau de la taille des téléphones que la différence de prix entre les deux appareils est justifiée. Le Galaxy S22 est un terminal compact avec son écran de 6,1 pouces. De son côté, le Galaxy S22+ dégaine une dalle plus grande de 6,6 pouces. Il se destine donc aux utilisateurs en quête d’une bonne diagonale pour profiter de tout le contenu en streaming dans les meilleures conditions. A contrario, le Galaxy S22 plaira aux usagers qui ne veulent pas d’un téléphone encombrant. Dans les deux cas, ils profiteront d’une dalle AMOLED à la définition Full HD+ et au taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui fluidifie l’affichage en toutes circonstances.

Le hardware est la seconde différence. Le Samsung Galaxy S22 profite d’une batterie de 3 700 mAh supportant la charge rapide (25 W en filaire et 15 W en induction). Le Galaxy S22+, lui, est alimenté par un accumulateur de 4 500 mAh, qui bénéficie de la charge rapide 45 W en filaire, et 15 W en sans fil. La version “+” est donc plus endurante et plus rapide à charger que son petit frère. Un plus pour celles et ceux qui veulent un smartphone capable de les accompagner toute la journée.

Pour le reste, les Samsung Galaxy S22 et S22+ se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Il faut dire qu’ils misent tous les deux sur un magnifique design aux tranches légèrement arrondies, tout comme les coins, pour une prise en main très agréable. Les deux smartphones se parent de nombreux coloris, à savoir vert, blanc, noir et rose. Quatre coloris supplémentaires sont disponibles exclusivement sur la boutique officielle de Samsung : gris, crème, bleu ciel et violet. Vous êtes donc assurés d’avoir un smartphone qui correspond réellement à vos goûts.

Autre similitude visible : le module photo dorsal. Les deux téléphones embarquent un capteur principal à 50 mégapixels, un grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Ce dernier offre un zoom optique ×3 et d’un space zoom ×30 (un zoom numérique). Une fois encore, Samsung garantit une excellente polyvalence photo, capable d’encaisser tous les scénarios. D’autant que la partie logicielle n’est pas en reste avec les très bons modes nuit, timelapse ou l’original mode AR Doodle.

Même la fiche technique est identique. Les S22 et S22+ s’appuient sur un SoC Exynos 2200, 8 Go de RAM et un stockage pouvant aller jusqu’à 256 Go en fonction des modèles. Pour ce qui est des performances, vous n’en manquerez tout simplement pas. Vous pourrez faire tourner les jeux 3D les plus gourmands sans souffrir de ralentissement.

Galaxy S22 Ultra : un grand format pour de grandes possibilités

Fleuron de cette nouvelle série, le Samsung Galaxy S22 Ultra est aussi le plus cher des trois téléphones, non sans raison. Ce smartphone s’adresse en effet à celles et ceux qui veulent un appareil qui les accompagne au quotidien et avec lequel ils peuvent travailler. Le Galaxy S22 Ultra adopte un grand format, avec une grande diagonale de 6,8 pouces. Qui plus est, il intègre un stylet S Pen dans son châssis, ce qui le rend idéal pour la prise de notes ou les croquis à la volée.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est également adapté aux besoins des photographes amateurs et professionnels. Son bloc photo, qui ne dépasse que légèrement de la coque, comprend un capteur principal de 120 mégapixels, un grand-angle de 12 mégapixels et deux téléobjectifs de 10 mégapixels. Le premier offre un zoom optique x10 et un space zoom x100. Le second garantit un zoom optique x3 et un space zoom x30. Les clichés sont tout simplement magnifiques, en plus d’être extrêmement détaillés et nets.

Bien entendu, le meilleur smartphone de Samsung dispose d’une fiche technique à la hauteur de ses ambitions. Son design tout en angle est sublimé par un écran Dynamic AMOLED 120 Hz et Quad HD+ parfaitement calibré. Sous le capot, on trouve une puce Exynos 2200, de 8 à 12 Go de RAM et un stockage pouvant grimper jusqu’à 1 To. Autant dire qu’il ne craint aucun usage et notamment le multitâche.

Ultime atout : son autonomie. Sa batterie de 5 000 mAh lui offre une endurance conséquente, tandis que sa compatibilité avec la charge rapide 45 W en filaire et 15 W sans fil lui permet de tomber rarement à court d’énergie.