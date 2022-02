Galaxy S22 Ultra : Samsung va corriger son plus gros défaut avec une mise à jour

Le Samsung Galaxy S22 Ultra va avoir droit à un correctif logiciel pour régler le bug de l'écran qui apparait, entre autres, pendant la lecture de vidéos.

Nous avons testé le Samsung Galaxy S22 Ultra. Ce dernier est un bon smartphone premium qui séduit par son design, son écran, sa polyvalence photo et son S Pen intégré. Hélas, nous avions remarqué un souci important pendant l’utilisation de l’appareil — et celui-ci touche plusieurs personnes. En lançant une vidéo, une bande grise et très gênante pouvait apparaître par-dessus le contenu visionné sur YouTube ou Netflix par exemple. Un sacré souci pour un smartphone vendu à 1300 euros.

Heureusement, Samsung va se pencher sur le problème. Comme le relate SamMobile, un utilisateur du Galaxy S22 Ultra affirme dans un forum avoir reçu un communiqué de la part du constructeur.

Nous savons qu’un nombre limité d’appareils Galaxy S22 Ultra présentent une ligne pixellisée sur l’écran lorsque l’utilisateur lance YouTube ou déverrouille l’appareil avec ses empreintes digitales. Ce problème peut se produire occasionnellement lorsque l’utilisateur règle la résolution de l’appareil sur WQHD et le mode écran sur le mode naturel.

Un correctif va être déployé par Samsung

Un début d’explication donc pour celles et ceux qui ont été confrontés à ce problème. Samsung indique aussi avoir déjà travaillé sur le développement d’un correctif en promettant de publier « bientôt des mises à jour logicielles pour résoudre ce problème ».

Dans l’attente de ce déploiement, Samsung recommande aux utilisateurs de passer leur Galaxy S22 Ultra sur le mode « Vif » pour les couleurs ou de passer en Full HD+. Rappelons que, selon 9to5Google, le problème en question est limité aux modèles équipés de l’Exynos 2200, soit les versions européennes du smartphone. Aussi, pendant notre test, un autre problème s’était manifesté : sur Fortnite, l’affichage partait vau-l’eau. Nous ne savons pas encore si le correctif résoudra ça.

