Les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 feraient encore le meilleur choix de lecteur d’empreintes possible

Samsung aurait décidé de conserver le lecteur d'empreintes sur la tranche pour ses deux futurs smartphones pliants, les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4.

Ces dernières années ont vu l’apport de deux innovations majeures dans le marché des smartphones. Dès 2018, on a vu apparaître les premiers smartphones dotés de lecteurs d’empreintes digitales positionnés au sein même de l’écran. Un an plus tard, les constructeurs lançaient leurs premiers téléphones dotés d’écrans pliants.

Néanmoins, si ces deux technologies ont bel et bien marqué la fin des années 2010 et le début des années 2020, on attend encore de les retrouver simultanément dans un smartphone Samsung.

Aujourd’hui, sur ses deux smartphones à écran pliable, le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3, la firme coréenne ne propose toujours pas de lecteur d’empreinte intégrée dans l’écran. Pour déverrouiller les smartphones à l’aide de ses empreintes digitales, il faut en effet passer par un lecteur d’empreintes positionné sur la tranche des deux smartphones. Néanmoins, la solution du lecteur d’empreintes dans l’écran ne serait toujours pas en projet pour les modèles de cette année.

Selon les informations du site BusinessKorea, après avoir étudié la question, Samsung aurait décidé de conserver le lecteur d’empreintes digitales sur la tranche pour ses deux futurs smartphones pliants, les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. « La quatrième génération de smartphones pliables se déverrouillera avec un module de reconnaissance d’empreintes intégré dans le bouton d’alimentation physique sur le côté des appareils pliants lorsqu’ils sont repliés, tout comme leurs prédécesseurs », indique le site coréen.

Un choix justifié par des raisons d’expérience utilisateur

D’après un expert interrogé par BusinessKorea, ce choix aurait été décidé en raison d’une expérience utilisateur plus favorable avec le lecteur d’empreintes sur le côté. L’avantage du lecteur d’empreintes sur la tranche est de permettre un déverrouillage de l’appareil aussi bien lorsqu’il est ouvert que lorsqu’il est fermé. Si Samsung devait intégrer un lecteur d’empreintes sous l’écran, l’utilisateur ne pourrait alors déverrouiller son smartphone que lorsqu’il est ouvert. C’est d’autant plus pertinent dans le cadre du paiement sans contact où il n’est pas nécessaire d’ouvrir le smartphone pour le déverrouiller et pouvoir effectuer ses règlements simplement en posant sur la tranche du smartphone fermé.

Néanmoins, on sait que Samsung travaille depuis quelque temps sur une intégration d’un lecteur d’empreintes digitales dans un écran pliant. La firme coréenne avait déjà déposé une demande de brevet en ce sens. Surtout, plusieurs constructeurs concurrents travaillent à des appareils dotés des deux technologies. Ce serait notamment le cas du futur Vivo X Fold qui, comme le rappelle BusinessKorea, devrait être présenté ce lundi 11 avril.

Pour rappel, les Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 devraient être présentés dans le courant de l’été. D’ici là, n’hésitez pas à vous plonger dans notre dossier pour tout savoir sur les smartphones pliants de Samsung.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.