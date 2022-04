Android 12L sur un antique Galaxy S5, c’est possible en bricolant un peu

Des développeurs ont amené Android 12L sur le Galaxy S5, sorti en 2014. Ils se sont appuyés sur LineageOS.

On connaissait Android 12 sur un S9 ou Note 9, ce qui était déjà une certaine prouesse, mais certains passionnés ont repoussé les limites encore plus loin.

Google a publié le mois dernier la version stable d’Android 12L, une version de l’OS dont le but premier est de mieux s’adapter aux grands écrans, aux smartphones pliants et aux tablettes. Une fois n’est pas coutume, des développeurs membres du forum de XDA se sont amusés à adapter cette dernière version à un téléphone antédiluvien : le Samsung Galaxy S5, sorti en 2014.

LineageOS

Pour ce faire, le développeur khalvat et son équipe ont créé un build non officiel d’Android 12L intitulé LineagesOS 19.1. Ne vous attendez donc pas au look habituel de l’interface de Samsung, puisqu’il s’agit donc d’un OS différent de One UI 4.1 par exemple.

Si vous êtes intéressé·e, sachez que la seule version du S5 prise en charge est celle équipée d’un Snapdragon 801 4G. Il est possible de télécharger cette version directement sur le forum de XDA.

Bien sûr, puisqu’il s’agit d’une ROM, l’installer sur un de vos appareils reste relativement risqué et si vous utilisez un S5 au quotidien (pourquoi ?), la manœuvre est à déconseiller. Ajoutons qu’il est également conseillé de posséder un certain savoir-faire technique avant de se lancer dans une telle aventure.

