Samsung s’attend à des bénéfices records pour le premier trimestre de l’année

Le géant de l'électronique sud-coréen se montre très confiant quant à ses bénéfices d'exploitation pour le premier trimestre 2022. Ces derniers auraient atteint une somme record.

2022 démarre sur les chapeaux de roue pour Samsung. Le fabricant sud-coréen a en effet dévoilé ses prévisions de résultats d’exploitation pour le premier trimestre de l’année. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles sont bonnes : la société enregistrerait une hausse d’un peu plus de 50 % par rapport à la même période l’année dernière.

Samsung s’en sort particulièrement bien

Dans son rapport préalable à la publication des résultats officiels, Samsung a annoncé deux chiffres. D’abord son chiffre d’affaires consolidé sur les trois premiers mois de l’année, qui s’établit à 77 milliards de wons, soit environ 58 milliards d’euros. Samsung révèle aussi sa prévision concernant son bénéfice d’exploitation sur la même période : ce dernier culminerait à 14,1 milliards de wons (10,6 milliards d’euros), contre 9.400 milliards de wons un an plus tôt.

Les résultats trimestriels seront publiés le 28 avril. En attendant, Samsung n’a pas détaillé les résultats des différentes branches, mais plusieurs analystes se sont penchés sur la question et estiment que ces gains sont majoritairement dus aux smartphones, ainsi qu’aux puces mémoire.

Ainsi, Samsung devrait apparemment ces excellents résultats à ses Galaxy S22, ainsi qu’aux semi-conducteurs. Selon certains médias coréens, la branche des semi-conducteurs pourrait avoir réalisé, à elle seule, 8 milliards de wons (6 milliards d’euros) de profit sur ce trimestre. Ceci serait le résultat de l’augmentation bien connue des prix des composants électroniques dernièrement. Or, Samsung est le plus important fournisseur de puces mémoire au monde.

L’autre source de profits majeure pour le groupe concerne la série des Galaxy S22, parue en février. Le modèle classique notamment ainsi que les Galaxy S22 Plus et S22 Ultra ont connu un énorme succès et donc une demande importante à travers le monde. Globalement, les analystes s’attendent donc à ce que 2022 soit une des meilleures années pour Samsung.

