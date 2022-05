L’écran gaming incurvé premium de Samsung (27″, WQHD, 240 Hz) est à -21 %

Envie de vous équiper d'un écran PC de compétition taillé pour le gaming ? Amazon propose l’excellent écran Samsung Odyssey G7 en 27 pouces en promotion. Au lieu de 649,99 euros, vous allez pouvoir en profiter à 513,99 euros.

Avec sa gamme Odyssey, Samsung ne lésine pas sur les capacités de ses écrans dédiés au gaming. C’est le cas du modèle G7 de 27 pouces, qui possède une fiche technique très musclée pour convaincre les joueurs à la recherche de bonnes performances. Assez onéreuse, vous serez ravi(e)s d’apprendre que cette excellente référence du monde du gaming coûte 136 euros de moins grâce à cette réduction de 21 %.

Ce qu’il faut retenir de cet écran PC

Une dalle incurvé VA QLED WQHD de 240 Hz

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms

Compatible AMD FreeSync et Nvidia G-Sync

Au lieu d’un prix barré à 649,99 euros, l’écran PC Samsung Odyssey G7 en 27 pouces bénéficie de 21 % de réduction et passe à 513,99 euros sur le site d’Amazon.

Un bel écran ultra-réactif

Le moniteur Samsung Odyssey G7 offre un design plutôt imposant, mais apporte une petite touche de sobriété avec son écran doté de bordures discrètes. Le pied sur lequel il repose est très profond, donc mieux vaut disposer d’un bureau suffisamment grand pour pouvoir l’y installer. Au dos, on retrouvera un cercle lumineux un brin futuriste qui plaira sans doute aux joueurs et joueuses.

Par ailleurs, il intègre une dalle VA QLED de 27 pouces, dotée d’une définition WQHD (2 560 x 1 440 pixels). Cette résolution très appréciée des joueurs et joueuses est associée à du QLED afin de profiter de couleurs bien vives et de contrastes très nets lors des sessions de jeu. Cet écran s’accompagne d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un taux de réponse de 1 ms, afin d’obtenir un gameplay réactif et fluide avec des images nettes.

L’immersion en jeu assurée

Autre point fort et pas des moindres de cet écran Samsung Odyssey G7 : sa courbure de 1000R. Ce format s’avère très confortable et adapté à une large variété d’applications, allant de la bureautique au gaming. L’écran incurvé va améliorer votre champ de vision par rapport à un écran plat, et vous permettra de vivre votre expérience de manière plus réaliste.

Notons également la compatibilité avec AMD FreeSync et Nvidia G-Sync, qui permettront aux écrans de synchroniser leur taux de rafraîchissement avec la fréquence d’image en jeu afin d’obtenir un meilleur rendu sans aucun décalage.

