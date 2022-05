Le Samsung Galaxy S22 perdrait de sa valeur 3 fois plus vite que les iPhone

La gamme Galaxy S22 est certes l'une des meilleures offres actuelles du marché sur Android, mais Samsung ne fait pas aussi fort sur le marché de l'occasion puisque, selon une étude, le prix de ces modèles à la revente se négocie beaucoup plus bas que celui de ses concurrents.

C’est bien connu, les smartphones sous Android décotent généralement plus vite que la concurrence iOS. Mais dans la famille Android, il existe un constructeur que ce phénomène affecte tout particulièrement : Samsung. Avec ses derniers fleurons que sont les Samsung Galaxy S22, il semblerait que les smartphones de la firme sud-coréenne n’arrivent pas à conserver leur valeur de départ sur la durée, en tout cas pas aussi bien que leurs concurrents.

C’est ce que rapporte une étude du site SellCell qui a effectué une comparaison du prix de revente des derniers flagships de trois marques (Apple, Samsung et Google) au cours des deux premiers mois suivant leur lancement. L’étude a choisi de recenser les prix des différents modèles lorsque ceux-ci étaient indiqués être en « bon état » ou « comme neuf » sur Internet pour évaluer la dépréciation qui se pratiquait.

Apple, roi de la rétention

Sans surprise, ce sont les iPhone 13 d’Apple qui retiennent le mieux leur valeur. On constate une baisse moyenne de 16,4 % du prix de vente pour les modèles de la firme de Cupertino avec l’iPhone 13 Mini qui est leur plus mauvais élève. Sa baisse de prix étant de 29,2 % après 2 mois, alors que l’iPhone 13 Pro Max arrive de son côté à ne perdre que 3,8 % de sa valeur sur la même durée et fait office de meilleur élève (chiffres pour la catégorie « comme neuf »).

Google en seconde place

Le second du classement s’avère être Google avec sa gamme Pixel qui perd en comparaison 41,5 % de sa valeur d’origine, ce qui représente déjà un chiffre plus conséquent. Chez la firme de Mountain View, c’est le Pixel 6 Pro qui décote le plus vite avec une perte acquiescée de 44,2 % quand le Pixel 6 fait meilleure figure avec un déficit moindre de 33,1 %.

Mais le moins bon des trois est certainement Samsung qui finit avec le bronze ici puisque selon l’enquête, SellCell évalue la perte de valeur de la gamme S22 à 46,8 %, ce qui en fait la diminution la plus élevée parmi les trois marques citées. Chez Samsung, c’est le Galaxy S22+ qui retient le moins bien son prix et qui baisse de 53,8 % après seulement 2 mois de vie. Son meilleur modèle à ce niveau étant le Galaxy S22 Ultra qui perd tout de même 41,7 % de sa valeur sur cette période.

Samsung, la meilleure affaire du marché de l’occasion ?

Il semblerait donc qu’en matière d’amortissement du prix d’achat de votre smartphone, Samsung ne soit pas des plus recommandables. Cela ne retire rien à la qualité de leurs smartphones. Mais si votre objectif à terme est de revendre votre téléphone, vous savez désormais ce que vous pourrez espérer recevoir pour chaque marque. La période de l’étude ne s’étend que sur 2 mois, mais il n’est pas rare de revendre son smartphone au bout d’un an et demi, deux ans, voire plus. La durée depuis le lancement ne faisant alors que s’accroitre, on peut penser que la décote en fera de même, à moins que le prix finisse tout de même par se stabiliser au bout d’un moment. Ce qui en ferait potentiellement une excellente nouvelle pour les personnes qui recherchent un bon smartphone du côté de la seconde main.

Attention néanmoins, cette étude est très centrée sur le marché américain, ce qui explique le choix de trois constructeurs largement mis en avant outre-Atlantique. De même, elle met de côté les constructeurs chinois comme OnePlus, Oppo, Xiaomi, Vivo ou Realme. On ignore donc comment se compare la décote des smartphones Samsung avec ceux des constructeurs chinois.

