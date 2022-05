La branche de Samsung chargée de produire des écrans stoppe la production de dalles LCD ce mois de juin, rapporte le Korea Times. La firme avait déjà envisagé un tel arrêt en 2020, mais la pandémie l'avait retardé.

Après l’annonce d’un nouveau chapitre avec l’arrivée en fanfare au CES 2022 du QD-OLED, il est temps pour Samsung Display d’en refermer un autre. La branche du géant coréen chargée de la production de dalles aurait décidé de mettre fin à sa production d’écrans LCD dès ce mois de juin, rapporte le Korea Times.

Les causes sont assez nettes. D’abord Samsung n’est plus assez concurrentiel face à certains homologues chinois et taïwanais. Ensuite, les prix du LCD ont eu tendance à s’écrouler ces derniers mois.

Des raisons implacables

Au départ, la firme de Séoul avait d’ailleurs pour projet de stopper ses activités sur le LCD dès 2020, indique encore le Korea Times. Mais sa société mère, Samsung Electronics, lui aurait demandé de continuer du fait de soudaines hausses de prix sur les dalles LCD causées par la pandémie.

Il s’avère en outre que la fin de sa production de dalles LCD serait directement liée au fait que Samsung Electronics s’est récemment associée à d’autres producteurs.

Quelles conséquences si vous voulez acheter un téléviseur LCD

Que ce soit pour des raisons économiques ou tout simplement par goût (certaines personnes ne supportent pas l’Oled), vous pourriez être intéressé par l’achat d’un écran muni d’une dalle LCD. Est-ce que cette décision signifie qu’il faut se dépêcher ? Pas vraiment.

Il faut bien comprendre que Samsung sépare complètement ses activités de production de dalles, revenant à Samsung Display, et de ventes de produits électroniques, dont est chargé Samsung Electronics. En clair, il y a tout lieu de penser que Samsung continuera à proposer des téléviseurs et écrans LCD, mais que ceux-ci seront équipés de dalles produites par d’autres entreprises.

Il convient aussi d’ajouter que les écrans et téléviseurs LCD sont encore très présents et continuent de se vendre largement. Samsung Display ne conçoit simplement plus l’intérêt de continuer à évoluer sur ce marché.

Samsung Display va désormais davantage se concentrer sur la production de dalles OLED et Quantum Dot (QD). Les employés du secteur LCD devraient être transférés vers cette dernière branche.

