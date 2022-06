Si vous avez une TV Samsung, vous n’avez plus besoin de décodeur Orange

Orange a dématérialisé sa box TV... l'opérateur historique lance son option TV d’Orange sur les TV connectées de Samsung.

Si vous êtes client chez Orange ou Sosh, vous pouvez bénéficier des chaînes TV et services sans brancher un décodeur sur votre TV Samsung. Orange met enfin à disposition une application dédiée pour Tizen OS, comme c’était le cas sur Xbox auparavant.

Cette option permet d’accéder à 140 chaînes. Les clients Sosh et Orange peuvent en profiter pour 5 euros par mois, soit autant que la location du décodeur TV, et elle est offerte sur demande pour les abonnés Livebox Up et Livebox Max.

Pour remplacer la Livebox TV ou pour un second téléviseur

Si vous avez un TV Samsung dans votre salon ou dans votre chambre, vous pourrez désormais débrancher votre Livebox TV tout en continuant de bénéficier des chaînes TV offertes par votre abonnement Orange et Sosh. L’autre scénario, très pratique, est évidemment la possibilité d’apporter les chaînes TV sur un second téléviseur du foyer, en plus de celui branché à la box Livebox TV.

L’application TV d’Orange permet de bénéficier des 140 chaînes TV en direct, des services de replay, du service d’enregistrement muilti-écrans ainsi que des autres contenus de l’offre Orange. Samsung ne précise pas la qualité des flux vidéo proposés, est-ce uniquement de HD ou de la Full HD ou est-ce que certains contenus seront également disponibles en 4 K HDR ? Il sera intéressant de faire quelques tests.

Samsung a également évoqué les modèles de téléviseurs qui peuvent bénéficier de cette application. L’application TV d’Orange Bêta est disponible sur les gammes de Smart TV Samsung 2019, 2020 et 2021. Elle sera disponible sur les gammes 2018 un peu plus tard. Vous pouvez également taper « Orange » dans le store de votre TV : si l’application TV d’Orange apparaît, c’est que votre TV est compatible… il vous suffira alors de vous connecter avec vos accès Orange.

