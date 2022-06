Samsung souffre apparemment beaucoup de la concurrence

L'année 2022 est apparemment compliquée pour Samsung qui aurait de grandes difficultés à écouler son stock de smartphones.

Samsung est toujours le premier constructeur de smartphones au monde, mais pour combien de temps ? Bien que toujours à la pointe de la technologie, la marque doit désormais composer avec une rude concurrence qui arrive par le bas. De quoi poser apparemment bien des soucis au Coréen qui n’avait apparemment pas envisagé un tel scénario cette année.

50 millions de smartphones en trop

Selon les sources du média coréen TheElec, Samsung aurait encore 50 millions de smartphones en stock chez les différents distributeurs. Un nombre d’invendus particulièrement élevé pour Samsung. Avec un objectif fixé à 270 millions de smartphones, ces téléphones dormants représentent un manque à gagner de 18,52 %, ce qui est très conséquent.

En réaction, Samsung aurait divisé par deux sa production de smartphones entre janvier et mai pour s’adapter à cette demande inhabituellement faible, passant de 20 à 10 millions d’appareils fabriqués par mois.

Le milieu de gamme très compétitif

Les téléphones concernés seraient essentiellement de la gamme Galaxy A à en croire TheElec. On y trouve pourtant des smartphones de qualité, à l’instar du Galaxy A53 par exemple qui a hérité d’un 9/10 dans nos colonnes. D’autres modèles en revanche sont plus en demi-teinte, comme le Galaxy A33, bon, mais sans plus.

Il faut dire que la concurrence est devenue particulièrement féroce sur ce segment avec l’essor des constructeurs chinois. On peut évidemment citer Xiaomi, présent depuis plusieurs années déjà, mais aussi le lancement à l’international de marques comme Oppo et Realme qui viennent peu à peu s’installer durablement.

Le trio de tête (Samsung, Apple et Xiaomi) reste très loin devant, mais la croissance à deux voire trois chiffres de ces nouveaux acteurs est signe d’un renouveau sur ce secteur. Au premier trimestre 2022, Samsung est la seule marque du TOP 5 à avoir connu une baisse de parts de marché en France.

Samsung a encore de la marge et continue de se démarquer sur le haut de gamme avec ses smartphones pliants ou la qualité de l’appareil photo de ses Galaxy S. Il va néanmoins falloir effectuer du changement sur l’entrée et le milieu de gamme pour conserver sa place de leader.

