Galaxy Z Fold4 ou Z Flip4 : comment faire baisser leur prix grâce aux bonus de reprise ?

Un mois après leur présentation, les Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 sont enfin là. Pour faire baisser le prix de ces appareils onéreux, il ne faut pas hésiter à utiliser le bonus de reprise qui dure jusqu'à la fin du mois.

Quand le prix des smartphones premium s’envole, il devient de plus en plus difficile d’opter pour un appareil haut de gamme. On en veut pour exemple les récents Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 qui affichent respectivement un tarif de 1 879 et 1 189 euros.

Si les constructeurs proposent de moins en moins des offres de reprises pour le lancement des téléphones, il reste possible de faire baisser le prix de ces smartphones tout juste sortis. C’est le cas de Bouygues Telecom qui applique actuellement un bonus de reprise allant jusqu’à 200 euros sur votre ancien téléphone si vous optez pour l’un de ces smartphones pliants avec un forfait Sensation. Et ce n’est pas le seul cadeau que vous fait l’opérateur.

Comment profiter du bonus de reprise de son ancien smartphone ?

Qui n’a jamais laissé traîner un ou plusieurs anciens smartphones dans un de ses tiroirs ? Des appareils parfois parfaitement fonctionnels dont le destin est de malheureusement finir dans l’oubli. Pourtant, ce téléphone peut vous aider à faire baisser le prix de votre prochain achat. Bouygues Telecom s’est associé à ReCommerce pour instaurer un système de reprise. Celui-ci vous permet de faire reprendre vos anciens smartphones. Non seulement vous donnez une seconde vie à vos appareils, mais en plus vous économisez quelques dizaines, voire quelques centaines d’euros sur la facture de votre nouveau téléphone.

D’autant que Bouygues Telecom a simplifié les démarches. Il suffit de se rendre sur le site de l’opérateur et de choisir de faire « estimer son mobile ». Là, indiquez le modèle de votre smartphone, la marque ou l’IMEI, puis précisez l’état général de l’appareil. Vous verrez alors apparaître le montant de la reprise.

Un module d’estimation est également disponible sur les pages des smartphones, fort d’un bonus de reprise. On pense notamment aux Samsung Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold4 qui jouissent d’un bonus de reprise respectif de 150 et 200 euros.

Cela signifie que vous obtenez 150 ou 200 euros en plus du prix de reprise de votre ancien smartphone. Vous pouvez par exemple économiser jusqu’à 504 euros sur le prix du Galaxy Z Flip 4 en revendant un Samsung Galaxy S21 5G.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 : grandeur et finesse

Le design n’a que peu changé d’une génération à l’autre. Cela dit, le Samsung Galaxy Z Fold4 profite bel et bien de quelques modifications bienvenues. Les bordures d’écrans sont plus fines, tout comme la charnière. Il est également plus léger, ce qui rend la prise en main très agréable.

Aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du smartphone, on trouve des écrans d’excellente facture. La dalle externe AMOLED de 6,2 pouces offre une définition HD+. L’écran pliable interne de 7,6 pouces, lui aussi AMOLED, assure une définition de 2176 x 1812 pixels (QXGA+). L’image est magnifique, en plus d’être extrêmement fluide puisque bénéficiant d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz.

La fiche technique s’est aussi améliorée, avec l’intégration d’un puissant processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Moins énergivore, cette puce est capable d’encaisser tous les usages. Elle est accompagnée de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La dimension photo s’est aussi transformée avec une caméra principale de 50 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels et un zoom optique x3 de 10 mégapixels. On profite d’une expérience photo semblable à celle du Samsung Galaxy S22. Enfin, le Samsung Galaxy Z Fold 4 tourne nativement sous Android 12. Un OS toujours agréable à utiliser même sur un grand écran comme celui de ce smartphone pliable. Vous pouvez personnaliser simplement l’interface pour retrouver rapidement toutes les informations qui vous intéressent.

S’il est pris en marge d’un forfait Sensation avec smartphone de 90 Go ou plus, le Samsung Galaxy Z Fold4 bénéficie d’un bonus de reprise de 200 euros. À cela s’ajoutent 80 euros d’ODR. Mieux, Bouygues Telecom offre une solution de paiement étalée sur 12, 24 ou 36 mois, avec un TAEG 0 %. Enfin, jusqu’au 30 septembre prochain, vous pouvez obtenir jusqu’à 150 euros d’accessoires offerts, comme les Samsung Galaxy Buds 2, une coque pour le Galaxy Z Fold4 et un bloc de charge. Il suffit de télécharger le coupon dédié pour profiter de l’offre.

Concrètement, si vous revendez un Samsung Galaxy S21 5G en bon état, vous pouvez économiser jusqu’à 554 euros sur le prix du Galaxy Z Fold4 en cumulant prix de revente, bonus de reprise et ODR.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 : petit et puissant

Plus petit dans ses dimensions générales que le Galaxy Z Fold4, le Galaxy Z Flip 4 n’en reste pas moins un smartphone pliable capable de déployer un grand écran. En effet, la dalle interne peut se targuer d’un confortable 6,7 pouces de diagonale. Un écran AMOLED FHD+ qui ne manque pas de flatter la rétine, grâce notamment à son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. L’avantage du format compact du Galaxy Z Flip 4 est qu’il se glisse facilement dans la poche d’un jean par exemple.

L’écran externe de 1,9 pouce est un vrai plus pour l’ergonomie. Vous pouvez effectuer plusieurs actions sans avoir à déplier votre smartphone, comme le paiement sans contact (déverrouillé via le lecteur d’empreintes) ou l’accès aux informations essentielles à l’aide des nombreux widgets.

Surtout, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est un smartphone très puissant. Il peut compter sur la performante puce Snapdragon 8+ Gen 1 pour encaisser des usages comme le multitâche ou les jeux 3D. Côté logiciel, on retrouve Android 12 et sa grande polyvalence dans les usages (avec notamment une fonction pour améliorer votre bien-être numérique). Une puce qui améliore aussi l’endurance du Galaxy Z Flip 4 via une optimisation moins énergivore. Sa batterie de 3 700 mAh est donc capable de tenir plus longtemps avant de réclamer le chargeur.

Comme son alter ego, le Samsung Galaxy Z Flip 4 bénéficie d’un bonus de reprise en marge d’un forfait Sensation avec smartphone de 90 Go ou plus. Celui-ci est de 150 euros et vient s’additionner au prix de votre ancien smartphone. Là aussi, l’opérateur offre la possibilité de payer en 12, 24 ou 36 fois sans frais. De même, jusqu’au 30 septembre prochain, vous pouvez économiser 150 euros sur les accessoires du Galaxy Z Flip 4, à savoir une coque transparente, un chargeur USB-C et une paire d’écouteurs Galaxy Buds 2. Là encore, pensez à bien utiliser le coupon de l’opération.

Cela signifie qu’en cumulant le prix de revente d’un Samsung Galaxy S21 5G, le bonus de 150 euros et l’ODR de 80 euros, vous pouvez réduire la facture du Galaxy Z Flip 4 de 504 euros.