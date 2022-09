Samsung : les nouveaux smartphones pliants sont accessibles à partir de 14 €/mois chez Bouygues Telecom

Les Samsung Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 vous font envie ? Avec les forfaits mobile Sensation de Bouygues Telecom, il devient plus facile de se les procurer.

Avec ses tout nouveaux Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4, Samsung prouve qu’il est encore le leader sur le marché des téléphones pliants. Il s’agit de véritables concentrés de technologie, qui ont logiquement un prix plus élevé que les smartphones traditionnels.

Toutefois, Bouygues Telecom vous permet de les acquérir plus facilement grâce à une facilité de paiement en 36 mois. Le tout accompagné d’un solide forfait Sensation 170 Go, compatible 5G.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 à 14 euros par mois

Le concept du Samsung Galaxy Z Flip 4 est presque aussi vieux que le concept du téléphone portable lui-même. Pendant les années 2000, les téléphones à clapet étaient légion. Depuis plusieurs années, Samsung s’est emparé du format pour le chambouler. L’écran AMOLED de 6,7 pouces du Galaxy Z Flip 4 est pliable, permettant au smartphone de se replier sur lui-même à la manière d’un poudrier. Le mot est tout trouvé, puisque ce qui attire le plus dans ce smartphone est justement ça : son style, son élégance.

Ne vous y trompez pas cependant : vous êtes bien en face d’un appareil ultra haut de gamme. Il intègre la dernière puce premium Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 Go de RAM et la dernière génération de capteurs photo Samsung de 12 mégapixels, aussi bien sur la caméra principale que l’ultra grand-angle.

Rassurez-vous sur sa durabilité, puisque le Galaxy Z Flip 4 est ultra résistant. Sa charnière a été certifiée pour résister à 200 000 ouvertures et fermetures, et le téléphone lui-même est IPx8 ; il n’a pas peur de tomber dans l’eau ! Il en va de même pour les chutes au sol, puisque son verre Corning Gorilla Glass Victus+ et son cadre en Aluminium Armor pourront absorber de nombreux chocs.

Pour les personnes à la recherche d’une détox numérique, c’est presque le smartphone parfait. Vous pouvez tout simplement regarder rapidement sur son petit écran externe si la notification reçue est vraiment importante, et n’ouvrir votre Galaxy Z Flip 4 qu’en cas de besoin. De l’élégance, de la puissance, mais pas sans retenue.

Chez Bouygues Telecom, en choisissant le forfait Sensation 170 Go, le Samsung Galaxy Z Flip 4 revient à 1 euro (après ODR de 80 euros), avec une mensualité de 14 euros pendant 36 mois. De quoi échelonner son achat sur une longue période.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 à 29 euros par mois

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est le successeur spirituel de la gamme Note du constructeur coréen. Ici, nous avons l’arme absolue pour la productivité sur smartphone, avec un appareil de 6,2 pouces capable de se déplier pour révéler un écran au format tablette de 7,6 pouces en un instant.

Naturellement, tout cela donne un avantage conséquent dès qu’il s’agit de gérer une large bibliothèque de fichiers, un tableau sur Excel ou encore réaliser des retouches photo. Mais en prime, le Galaxy Z Fold 4 est compatible avec le S Pen, ce qui vous permet de l’utiliser comme un carnet de croquis constamment replié dans votre poche.

Et bien sûr, il a la puissance et le grand écran qui en font une véritable console de jeu portable. Sans compter sur le simple fait de pouvoir regarder vos séries avec une diagonale confortable, qu’importe que vous soyez chez vous ou dans les transports en commun. Et les amateurs de livres comme de mangas et comics y trouveront leur plus fidèle compagnon, le format du Galaxy Z Fold 4 étant semblable à celui d’une liseuse de poche… Mais qui peut se replier pour tenir dans votre poche de pantalon.

Comme son frère le Galaxy Z Flip 4, le Galaxy Z Fold 4 n’a pas peur des chutes ou d’un verre renversé. Il est, lui aussi, certifié IPX8, et il résiste donc à une immersion temporaire dans l’eau, et profite également du verre Corning Gorilla Glass Victus+ et de l’Aluminium Armor. Ces smartphones sont faits pour durer.

Chez Bouygues Telecom, en choisissant le forfait Sensation 170 Go, le Samsung Galaxy Z Fold 4 est affiché à 119 euros (après ODR de 80 euros), avec une mensualité de 29 euros pendant 36 mois. Vous pouvez encore faire baisser son prix d’achat en profitant du bonus de reprise de 200 euros.

Les avantages du forfait Sensation 170 Go

Le forfait Sensation 170 Go, comme son nom l’indique, vous permet de profiter de 170 Go de données internet en France, 80 Go depuis l’Europe/DOM et la Suisse. Il inclut les appels illimités vers les fixes de 120 pays, ainsi que les appels et SMS illimités en France métropolitaine, depuis l’EU/DOM et de la Suisse vers la France.

Il s’agit bien sûr d’un forfait sur le réseau 5G de l’opérateur français, qui vous revient à 31,99 euros par mois pendant 12 mois puis 42,99 euros par mois. Les clients Bbox peuvent quant à eux profiter d’une remise mensuelle de 6 euros sur l’abonnement.