De l’OLED au QLED, les téléviseurs Samsung profitent de grosses réductions et cadeaux pour le Black Friday

Pendant la Black Week, les téléviseurs sont à l’honneur chez Samsung. En plus de nombreuses promos sur les dalles OLED, QLED et Neo QLED, le constructeur offre l’accroche murale ainsi que son installation chez vous. Vous avez jusqu’au 28 novembre pour bénéficier de ce service.

En pleine Black Week et à quelques jours du Black Friday, Samsung propose déjà de belles baisses de prix sur ses téléviseurs OLED, QLED et Neo QLED. Des promos qui peuvent monter jusqu’à 1 000 euros de remise immédiate, cumulables avec des offres de remboursement grimpant, elles, jusqu’à 500 euros.

Mais ce n’est pas la seule bonne affaire que vous propose de réaliser Samsung. Jusqu’au 28 novembre prochain, le constructeur offre l’attache-murale pour votre téléviseur, ainsi que l’installation par un professionnel. De quoi profiter rapidement de votre téléviseur pour regarder les prochains évènements sportifs, sans avoir à trouver un meuble TV adéquat.

Comme l’indique le constructeur sur son site : « l’accroche murale est automatiquement ajoutée au panier une fois que vous avez ajouté ce TV au panier. Pour bénéficier de l’installation murale offerte, choisissez le mode de livraison Livraison avec mise en service et installation de l’accroche murale à l’étape Livraison, une fois votre panier validé. »

Les offres en bref :

Le Samsung 55S95B à 1 499 euros au lieu de 2 099 euros

Premier téléviseur à profiter de la technologie QD-OLED chez Samsung, le Samsung 55S95B de 55 pouces n’a rien à envier aux modèles haut de gamme. Comme l’a constaté la rédaction lors de son test, où elle lui a attribué un beau 8/10, il s’agit d’un téléviseur extrêmement lumineux. En passant le seuil des 1 000 cd/m² pour son mode Filmmaker, il fait mieux que tous les téléviseurs OLED. Mieux, il profite d’une gamme de couleurs étendue qui lui permet de délivrer des images réellement sublimes. Des images en 4K (3 840 x 2 160 pixels) et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Une fois de plus pour un téléviseur Samsung, les contrastes sont superbes, avec des angles de vues impressionnants et un filtre anti-reflet très efficace. Les joueurs apprécieront son mode dédié aux jeux qui réduit drastiquement l’input lag. Par ailleurs, la navigation générale, que ce soit dans les menus ou dans les applications, est agréable grâce à l’interface Tizen. Enfin, côté connectique, on retrouve 4 ports HDMI, deux prises USB, une prise optique, un port Ethernet et une prise antenne.

Habituellement vendu 2 099 euros, le téléviseur Samsung QLED 55S95B jouit d’une remise immédiate de 600 euros, ce qui le fait tomber à 1 499 euros. Mieux, il est possible de profiter de l’accroche murale offerte, ainsi que l’installation de cette dernière.

Le Samsung QN800B (8K) à 2 299 euros au lieu de 3 999 euros

Il s’agit du téléviseur le plus cher de notre sélection et pourtant c’est celui qui bénéficie de la plus grosse remise. Pour le Black Friday, Samsung retire 1 000 euros sur le prix du Samsung QN800B et vous permet de récupérer 400 euros supplémentaires grâce à une ODR. On se retrouve donc face à un téléviseur à 2 299 euros. Mais qu’est-ce qui justifie un tel prix pour ce téléviseur de 65 pouces ?

Un design léché pour commencer avec seulement 1,69 cm d’épaisseur et une dalle Infinity One aux bordures quasi inexistantes. Surtout, ce téléviseur embarque le processeur Neo Quantum Processor 8K qui garantit un traitement d’image très précis en temps réel. La luminosité en HDR est excellente avec un pic pouvant atteindre les 2000 nits. Que ce soit au niveau des couleurs, des contrastes et de la lumière, le Samsung QN800B est un téléviseur 8K qui délivre une image d’une grande qualité.

La partie audio n’est pas en reste puisque les haut-parleurs de 70 watts délivrent un son sur 4.2.2 canaux. Ils sont bien entendu compatibles Dolby Atmos, et sans-fil qui plus est. Pour ce qui est de la connectique, on déniche 4 prises HDMI 2.1 (4K et 120 Hz), 3 ports USB-A, un port USB-C, une prise optique, un port Ethernet et une prise antenne. Une connectique qui n’est pas située sur le téléviseur directement, mais sur un boitier déporté, que vous pouvez cacher dans un meuble TV.

Là encore, vous pouvez profiter d’une accroche murale offerte, avec l’installation gratuite.

Le Samsung Neo QLED 43QN90B à 999 euros au lieu de 1 299 euros

Si vous êtes à la recherche d’un bon rapport qualité-prix, le Samsung Neo QLED 43QN90B est un choix judicieux. Il intègre tout ce que l’on attend d’un bon téléviseur en 2022, à savoir une dalle 4K aux fines bordures, une image parfaitement calibrée avec des contrastes précis, une colorimétrie riche et un puissant processeur Neo Quantum Processor 8K. Ne vous fiez pas à sa diagonale de 43 pouces, vous bénéficiez d’un superbe affichage.

L’ambiance sonore est retransmise à l’aide de haut-parleurs de 20 watts supportant le Dolby Atmos. Même sa connectique n’a pas à pâlir face à celle des téléviseurs plus grands. Il dispose notamment de 4 ports HDMI 2.1, 2 prises USB et les habituelles prises optique, Ethernet et antenne.

Pour le Black Friday, le Samsung 43QN90B est proposé à 999 euros dans sa version 43 pouces, contre 1 299 euros normalement. Un téléviseur qui bénéficie d’un support mural offert et de la pose gratuite.

Le Samsung QLED 65Q60B à 899 euros au lieu de 1 299 euros

Le téléviseur Samsung QLED 65Q60B nous prouve qu’il n’est pas nécessaire de débourser plus de 1 000 euros pour regarder son contenu préféré en très bonne qualité. Ce téléviseur 4K de 65 pouces s’appuie ainsi sur la technologie QLED et la puce Quantum Processor 4K Lite pour livrer une image bien calibrée, avec des noirs profonds et des contrastes infinis. Même la luminosité est bien gérée.

Non content de se faire discret grâce à son épaisseur de 25 mm, Samsung QLED 65Q60B est aussi particulièrement agréable à utiliser au quotidien. L’interface Tizen assure une prise en main rapide et vous permet de retrouver facilement toutes vos applications préférées. N’oublions pas la connectique, composée de 3 ports HDMI, 2 ports USB, une prise antenne, une prise optique, un port Ethernet et la compatibilité au Bluetooth 5.2 et au Wi-Fi 5.

Son principal avantage réside surtout au niveau de son prix. Le téléviseur QLED 65Q60B affiche désormais un prix de 899 euros, contre 1 299 euros en temps normal. Une baisse obtenue non seulement par une remise immédiate de 300 euros, mais aussi via une ODR de 100 euros. Sans oublier que jusqu’au 28 novembre prochain, vous pouvez récupérer gratuitement une accroche murale et profiter de l’installation sans débourser un euro supplémentaire.