Galaxy Z Fold 5 : pourquoi cette photo volée suggère une amélioration majeure

Un possible prototype de Galaxy Z Fold 5 aurait été aperçu au CES au détour de la conférence de Samsung. Une photo le montre à côté d'un Galaxy Z Fold 4, ce qui permet de voir le changement important sur les dimensions.

Depuis quelques jours, la rumeur veut que Samsung passe enfin le pas de la charnière en goutte d’eau sur les Samsung Galaxy Z Fold 5. L’idée est simple : permettre à l’écran interne de se fermer complètement et de ne plus laisser d’espace.

À peine deux jours après cette première fuite, une photo a fait son apparition sur un post du blog coréen Naver. Selon son auteur, le cliché a été pris lors du CES 2023, au détour de la conférence de Samsung. Il est censé représenter un Galaxy Z Fold 4 à gauche et le prototype d’un Galaxy Z Fold 5 à droite.

L’encombrement changerait complètement

Avant même décrire ce qu’on y voit, posons ceci : le fait qu’il puisse s’agir d’un prototype laisse tout de même la place à une évolution. Mais d’après ce que nous voyons, nous pouvons constater deux choses concernant la charnière : la possibilité de fermer entièrement l’appareil semble se confirmer et son format pourrait changer.

Par ailleurs, on distingue en arrière-plan le terme « Flex S », ce qui suggère que la photo a été prise sur le stand de Samsung Display. Or, la division de Samsung liée aux écrans fournit de nombreux constructeurs de smartphones et propose différents concepts qui peuvent être repris et améliorés par les constructeurs. Si Samsung Display propose une pliure fine sur l’un de ses prototypes, cela ne signifie pas nécessairement que Samsung Electronics l’adoptera pour le Galaxy Z Fold 5.

Les smartphones sont toujours affaire de compromis. Les pliants façon Galaxy Fold, avec leurs tarifs élevés et leurs visées très professionnelles, ne font pas exception. Et si la solution qui parait avoir été choisie par Samsung permettrait bien d’effacer l’écart entre les deux parties de l’écran une fois celui-ci fermé, on peut tout de même constater que l’encombrement du téléphone prendrait du plomb dans l’aile : le smartphone a l’air bien plus large. Peut-être que la charnière n’a d’ailleurs rien à voir avec cela et qu’il s’agit plus d’une volonté pour Samsung de faire évoluer son format d’écran pour une meilleure expérience.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.