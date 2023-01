Samsung Galaxy S23 Ultra : le zoom numérique promet du très beau

Le Galaxy S23 Ultra, malgré l'utilisation d'un même capteur pour son X10, maitriserait encore mieux les zoom numériques et en particulier jusqu'au X30.

L’arrivée prochaine des Samsung Galaxy S23 se fait de plus en plus bruyante, alors que la date de lancement approche. Pour rappel, il s’agit du 1er février 2023.

On le sait, dans la série S, le modèle Ultra est sans aucun doute le plus attendu puisque c’est celui qui intègre toutes les technologies les plus avancées du constructeur coréen. Samsung a récemment mis en avant ses qualités pour ce qui est de prendre en photo la Lune par exemple. On apprend aujourd’hui par l’intermédiaire du leaker Edwards Urbina que le téléphone pourrait, tout en gardant la même configuration pour son zoom, en tirer mieux profit que le modèle précédent.

Un X30 magique

C’est en tous les cas ce que laissent présager les deux clichés qu’il a publiés sur Twitter. Le premier cliché serait pris avec l’appareil photo X10, qui correspondrait au zoom optique le plus puissant de l’appareil. De quoi se faire une idée de ses qualités.

Mais celui qui nous intéresse le plus est sans aucun doute le second. En effet, on y voit un cliché pris en mode X30, à savoir un zoom numérique et le résultat, malgré un léger flou sur son sujet, reste relativement probant et utilisable. De quoi largement concurrencer le Zoom super Res d’un Pixel 7 Pro de Google.

D’autres clichés publiés par le leaker en X30 montrent un vrai gain en qualité.

D’après Sam Mobile, cette amélioration ne serait pas du tout attribuable au matériel, puisque les deux téléobjectifs conserveraient leurs capteurs IMX 754. Il s’agirait essentiellement d’une amélioration du traitement d’image, en partie imputable au Snapdragon 8 Gen 2 et son nouvel ISP, la puce dédiée à la photo.

