Galaxy S23 Ultra : Samsung viserait la lune grâce à son nouveau zoom hors norme

Samsung a mis en ligne une vidéo semblant faire la démonstration des capacités astrophotographiques de son Galaxy S23 Ultra dont la présentation est prévue pour le 1er février.

Alors que les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra ne seront pas présentés officiellement avant la semaine prochaine, lors de l’événement Galaxy Unpacked du 1er février, Samsung commence à faire le teasing de ses trois futurs smartphones haut de gamme.

Dans une vidéo mise en ligne ce dimanche sur sa chaîne YouTube, le constructeur coréen semble ainsi faire la démonstration des capacités photo de nuit, et avec la longue focale de son zoom optique, du Galaxy S23 Ultra.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

La vidéo permet ainsi de voir ce qui semble être une vidéo de la Lune en train de tourner sur elle-même. Elle est accompagnée d’un texte « mooon » (que l’on pourrait traduire par « luuune ») où chaque « o » est représenté par un appareil photo différent. Si Samsung précise bel et bien que l’image est « simulée à des fins d’illustration », le message est pourtant clair : avec la nouvelle gamme Galaxy S23, vous devriez pouvoir photographier facilement la Lune.

Des clichés particulièrement difficiles à réussir

Pourtant, ce type de cliché est particulièrement ardu pour des smartphones, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, pour profiter d’une photo en gros plan de la Lune, il faut que l’appareil profite d’un objectif photo à très grande longueur focale, entre 300 et 500 mm. Or, sur un smartphone classique avec un zoom x2 ou x3, la longueur focale obtenue n’est que de 50 ou 75 mm. C’est trop peu pour avoir une Lune en gros plan sur la photo.

L’autre souci posé par ce type de cliché est celui de la plage dynamique. Il faut un appareil photo qui soit à la fois capable de capturer les détails de la surface de l’astre, et donc une photo qui ne soit pas trop exposée et avec une définition suffisante.

Ce sont justement sur ces deux éléments que Samsung est attendu pour le Galaxy S23 Ultra. D’après de récentes fuites, le smartphone profiterait non seulement d’un capteur photo principal de 200 mégapixels, capable d’aider l’appareil longue focale pour le zoom hybride grâce à sa haute définition, mais également d’un module doté d’un capteur de 10 mégapixels et surtout d’un téléobjectif équivalent 230 mm. De quoi permettre un zoom optique x10 et un zoom hybride x100, idéal pour capturer des images de la Lune.

Photo de la Lune à main levée sur le Galaxy S22 Ultra // Source : Omar Belkaab pour Frandroid Photo de la Lune à main levée sur le Galaxy S22 Ultra // Source : Omar Belkaab pour Frandroid

Photo de la Lune à main levée sur le Galaxy S22 Ultra // Source : Omar Belkaab pour Frandroid

Rappelons que le galaxy S22 Ultra était déjà particulièrement performant dans cet exercice ô combien difficile, même si les photos étaient encore légèrement floues. Un souci qui pourrait être corrigé grâce à capteur 200 mégapixels mieux défini sur le S23 Ultra.

Aidez-nous à construire l’avenir de Frandroid en répondant à cette enquête !