Galaxy S23 Ultra : avec cette nouvelle fuite, vous saurez tout du fleuron de Samsung

La fiche technique complète du Galaxy S23 Ultra viendrait d'être révélée par le site WinFuture, habitué des fuites fiables. Les rumeurs précédentes sembleraient plutôt justes avec l'arrivée du Snapdragon 8 Gen 2 et le passage aux 200 mégapixels.

Un lancement de Samsung sans l’intégralité de la fiche technique qui fuite avant l’heure ne serait pas un lancement de Samsung. Le média allemand WinFuture, très fiable sur toutes ses fuites précédentes, a publié la probable fiche technique du futur Galaxy S23 Ultra, accompagnée de visuels du smartphone.

Avec son design toujours très inspiré de la série des Note et son stylet intégré, le Galaxy S23 Ultra devrait intégrer un écran Amoled de 6,8 pouces avec une définition de 3088×1440 pixels, soit une densité de pixels de 500. L’écran serait bien protégé par du Corning Gorilla Glass Victus de deuxième génération et supporterait l’HDR10+. Il serait le seul de la gamme à pouvoir descendre à 1 Hz. Il pourrait en outre monter jusqu’à 120 Hz.

Le Snapdragon, enfin

Le Snapdragon 8 Gen 2 servirait ce téléphone, y compris en Europe. Selon WinFuture, la puce devrait proposer un gain de 40 % en performance par rapport aux Snapdragon 8 Gen 1, et donc un gain encore plus important par rapport à l’Exynos 2200 auquel nous avions droit sur le Galaxy S22 Ultra.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

La puce serait accompagnée de 8 Go de RAM LPDDR5 minimum, avec une version 12 Go également. Le stockage démarrerait à 256 Go pour monter jusqu’à 1 To, sans possibilité d’ajouter une carte microSD.

La configuration photo

Voici la configuration attendue pour les appareils photo :

200 Mpx (caméra principale, 85°, f/1.7, 23 mm, OIS) ;

12 Mpx (ultra grand angle, 120°, f/2.2, 13 mm) ;

10 Mpx (téléobjectif, 36°, f/2.4, 69 mm, OIS) ;

10 Mpx (téléobjectif, 11°, f/4.9, 230 mm, OIS, zoom optique 10x, zoom spatial 100x) ;

12 Mpx (selfie, 80°, f/2.2, 25 mm, HDR10+).

On note donc une probable amélioration pour le capteur principal, passante de 108 mpx à 200 mpx. Le capteur selfie interrogerait par ailleurs, puisqu’il réduirait le nombre de mégapixels, passant de 40 à 12 mégapixels.

One UI 5.1 et dimensions

Le téléphone devait pouvoir tourner en 8K à 30 images par seconde et en 4K à 60 images par seconde. Comme le souligne WinFuture, la puce est théoriquement capable de monter à 120 FPS en 4 K.

Pour la connectivité, on devrait compter sur du WiFi 6E, Bluetooth 5.3, puce NFC et Ultra Wide Band. La batterie monterait à 5000 mAh et la charge à 45 W. La charge sans fil à 10W serait aussi de la partie. Il serait protégé par de l’IP 68 et pèserait 233 grammes pour les dimensions suivantes : 163.4 x 78.1 x 8.9 mm. Quatre coloris sont attendus : noir, crème, vert et violet.

Pour la partie logicielle, Samsung devrait sortir de son chapeau une nouvelle version de son interface baptisée One UI 5.1 et basée sur Android 13.

Tous ces éléments seront confirmés ou infirmés le 1er février 2023, jour fixé pour le Galaxy Unpacked.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.