Vous trouvez les Galaxy S23 trop chers ? Voici leurs petits cousins, bien plus abordables

Les Galaxy A54 et A34 se montrent une fois encore lors d'une fuite qui permet de découvrir en détail leur fiche technique. Leur design n'est pas sans rappeler celui des Galaxy S23.

Les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra ont beau être pleins de bonnes volontés, il n’en demeure pas moins que pour bien des bourses, ils sont un peu hors budget. Fort heureusement, Samsung a depuis quelques années musclé son jeu sur le milieu de gamme en proposant notamment un Galaxy A53 excellent et un Galaxy A33 honorable.

Leurs successeurs, à défaut de révolutionner la formule, promettent des fiches techniques pour le moins solide. Ces dernières viennent d’être révélées par le site allemand WinFuture, très fiable en matière de fuites. Ajoutons que d’après ses informations, il n’y aurait pas de Galaxy A74 cette année.

Samsung Galaxy A54

Le Galaxy A54 proposerait un écran Super Amoled de 6,4 pouces en full HD et 120 Hz. Il s’agirait d’une dalle plate avec des bords plus épais que sur le Galaxy S23 pour réaliser quelques économies. Un poinçon central viendrait accueillir la caméra selfie.

On trouverait sous sa coque, non pas un Snapdragon comme ses grands frères, mais un Exynos 1380 (quatre cœurs de 2,4 GHz et 4 cœurs de 2 GHz). Il offrirait un bond en performance de 5 % en monocœurs, et même de 30 % en multicœur. Le A53 avait tendance à ralentir un peu lorsqu’on lui demandait des tâches un peu plus imposantes. Voici de quoi peut-être améliorer cela. Il devrait être accompagné de 8 Go de RAM.

Pour la photo, le téléphone reposerait sur un capteur de 50 mégapixels, aidé par un ultra grand angle en 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 32 mégapixels.

Il s’agirait d’un téléphone 5G, équipé du Wi-Fi 6, d’une puce NFC et compatible avec une charge 25W, pour alimenter une batterie de 5000 mAh. Il serait livré avec Android 13.

Samsung Galaxy A34

Le Samsung Galaxy A34 pour sa part reposerait sur une puce MediaTek Dimensity 900, capable de monter à 2,2 GHz sur ses huit coeurs. Il s’agirait d’un téléphone plus grand que le A54, doté d’une dalle Super Amoled full HD en 120 Hz de 6,6 pouces, mais percée d’une encoche en forme de larme.

Pour la photo, il reposerait sur un capteur 48 mégapixels ainsi qu’un appareil photo ultra grand-angle de 8 mégapixels. Un capteur macro de 5 mégapixels complèterait le tout ainsi qu’une caméra selfie de 13 mégapixels à l’avant.

La force des A : la durabilité

Les deux téléphones afficheraient un niveau de durabilité très satisfaisant avec une certification IP67 les rendant étanches et résistants à la poussière. On s’attend également à ce que Samsung renouvèle sa promesse de cinq années de prise en charge logicielle avec quatre années de nouvelles versions d’Android.

Le prix devrait un peu gonfler pour le A34, puisqu’il passerait la barre des 400 euros. Le A54 pour sa part taquinerait les 500 euros.

