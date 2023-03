Galaxy S23 Ultra : après les traces bizarres de l’écran, le S Pen fait lui aussi des siennes

Sur Reddit et d'autres plateformes, de nombreux utilisateurs de S23 Ultra rapportent des problèmes de déconnexion récurrents de leur S Pen. Un problème qui prive les utilisateurs concernés d'une partie des fonctionnalités propres au stylet de Samsung.

La connectivité Bluetooth du S Pen serait en partie défaillante avec le Galaxy S23 Ultra. Sur Reddit, Twitter ou encore le forum Samsung officiel, de nombreux utilisateurs de l’appareil font en effet remonter que le stylet intégré au flagship de Samsung ne cesse de se déconnecter.

Dans certains cas, les problèmes de connexion Bluetooth interviennent lorsqu’on sort le stylet de son emplacement, avec l’apparition d’une notification récurrente prévenant l’utilisateur que la connexion avec le S Pen a échoué. Il est alors nécessaire de réinsérer le stylet pour tenter une reconnexion qui n’est pas toujours acquise. D’autres utilisateurs rapportent même que le stylet ne se connecte pas du tout au S23 Ultra.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que le S23 Ultra est confronté à des critiques sur les réseaux sociaux et autres forums. Il y a peu, l’appareil avait par exemple fait parler de lui pour les traces étranges visibles sur l’écran de certains exemplaires. Samsung avait alors assuré que ces traces étaient normales… sans toutefois convaincre pleinement les utilisateurs concernés.

Quoi qu’il en soit, quelques solutions temporaires sont proposées aux utilisateurs impactés par ces problèmes de déconnexion du stylet. Dans de nombreux cas, l’activation de la fonctionnalité « Garder le S Pen connecté », semble fonctionner. Pour ce faire, il faut se rendre dans les paramètres, sous l’onglet « Fonctionnalités avancées », puis aller dans la catégorie « S Pen ». Cette fonction a par contre pour inconvénient d’utiliser plus de batterie, mais l’impact est plutôt minime, note PhoneArena.

The one issue that I am having with the S23 Ultra is that every time I take the S Pen out, I always get a notification saying that the S Pen failed to connect and to reconnect I have to insert it back. Even when it says that S Pen still works but it is annoying af.

— Pramit (@pramitbasnyat) February 20, 2023