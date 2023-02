S23 Ultra : Samsung explique pourquoi certains écrans ont des traces bizarres

Sur Twitter, certains utilisateurs de Galaxy S23 ont fait remonter à Samsung la présence d'une trace étrange visible au bas de l'écran. Un phénomène parfaitement normal d'après la marque, qui évoque ses procédés de fabrication.

Une sorte de trace étrange vous nargue en s’exhibant en bas d’écran de votre Galaxy S23 Ultra, un peu comme si un film y avait été mal collé ? N’ayez crainte, c’est moche mais parfaitement normal ? d’après Samsung. Interpellée sur Twitter par plusieurs utilisateurs concernés, la marque a répondu en indiquant que ce petit défaut esthétique n’en serait en réalité pas un. Il s’agirait simplement du résultat d’un procédé de fabrication de l’écran en lui-même.

Un argument qui peine à convaincre pleinement, certains utilisateurs ayant quand même décidé de faire reprendre leur exemplaire après quelques jours d’utilisation. Pour rappel, le Samsung Galaxy S23 Ultra est actuellement l’un des smartphones plus coûteux du marché, avec un prix de départ officiellement fixé à plus de 1400 euros en France.

Selon la branche britannique de Samsung, qui s’est expliquée sur Twitter, ce défaut, principalement observé dans le coin inférieur droit de l’écran, ne serait en réalité visible qu’en braquant « une forte lumière » sur la zone en question. La marque assure en outre que cette trace ne serait aucunement liée à une défaillance de l’écran ou de la dalle.

Dans le détail, elle serait le résultat du processus de laminage utilisé par la firme pour la production de ses écrans. Ce procédé de fabrication permet de lier ensemble plusieurs couches de verre afin d’empêcher la poussière ou l’eau de pénétrer dans l’écran. Dans certains cas, ce laminage opéré par Samsung peut néanmoins laisser une petite tache, plus ou moins visible, ayant une apparence « écrasée/pressée ».

If you shine a strong light on the display, some parts may appear to be squashed/pressed, this happens because of the pressing process for waterproofing and dustproofing. This is not a product defect. Everything is fine with your phone. ^DT 2/2

— Samsung UK (@SamsungUK) February 16, 2023