Samsung Galaxy A34 et A54 : une fuite dévoile les prix et fait peur pour le rapport qualité/prix

Samsung proposerait une belle hausse des prix sur sa gamme pourtant réputés pour son accessibilité. Les Galaxy A34 et Galaxy A54 semblent subir l'inflation de plein fouet.

Les Samsung Galaxy A54 et A34 font peut-être moins la une des médias que les futurs pliants de la marque ou la gamme Galaxy S, et pourtant il s’agit là bien des smartphones que les gens achètent en volume. En effet, la gamme Galaxy A est réputé pour son caractère plus abordable et son rapport qualité/prix. Sans concurrencer pleinement Xiaomi, Samsung propose ici des bons choix pour qui cherche un smartphone robuste sans se ruiner.

Malheureusement, l’inflation est passée par là et ce qui était vrai hier semble sur le point de devenir faux. Une fuite prétend dévoiler les prix des futurs Samsung Galaxy A. La facture sera salée.

Jusqu’à 60 euros de hausse

Refaisons le point sur la précédente gamme de tarifs. Samsung a lancé le Galaxy A33 à 379 euros et le Galaxy A53 à 459 euros. D’après le compte SnoopyTech, Samsung devrait faire grimper ses tarifs de 40 à 60 euros.

Ainsi le Galaxy A34 serait commercialisé à 419 euros et le Galaxy A54 à 519 euros. On dépasserait donc le palier des 500 euros pour ce qui est en principe un smartphone représentant le milieu de gamme. Historiquement, la gamme A5 a été conçue pour un tarif autour des 400 à 450 euros.

Avec les hausses successives de prix sur ces segments où se trouvent généralement les smartphones les plus intéressants sur le rapport qualité/prix, le choix pour une partie des consommateurs va se restreindre. Reste la gamme Galaxy A10 autour des 200 euros, mais elle a généralement plus de mal à être pertinente face aux Redmi Note de Xiaomi.

Samsung devrait officialiser ces nouveaux smartphones dans les semaines à venir.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.