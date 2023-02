Samsung Galaxy A54 : vous reprendrez bien une énième fuite ? Le téléphone n’a plus aucun secret

Le Galaxy A54 s’annonce comme un petit best-seller de l’année 2023 pour Samsung, après un excellent A53 en 2022. Une énième fuite vient toujours plus corroborer l’ensemble de la fiche technique.

Nos yeux ont longtemps été rivés sur les nouveaux Galaxy S23, que nous avons testés en long et en large depuis leur sortie. Les prochains smartphones Samsung qui attirent l’attention médiatique sont désormais les Galaxy A54 et A34, qui constituent la prochaine offensive du constructeur sur le milieu et l’entrée de gamme, respectivement.

En réalité, il n’y a plus déjà plus vraiment de suspens quant à la fiche technique du Galaxy A54, tant les fuites ont été nombreuses. Une nouvelle indiscrétion repérée par MySmartPrice sur la Google Play Console vient toujours plus clôturer les débats au sujet de ses caractéristiques techniques.

Un design qui se confirme

À n’en pas douter, il faudra donc s’attendre à un téléphone physiquement très proche des Galaxy S23, du moins au niveau de la façade arrière et de l’intégration des capteurs photo. C’est de bon augure pour le grand public, puisque ce choix esthétique est tout bonnement une réussite sur les derniers flagship de la marque.

L’écran du Galaxy A54 devrait bien atteindre une diagonale de 6,4 pouces, soit un entre-deux intéressant entre les grandes dalles de 6,6 pouces et les plus petites de 6,1 pouces. Oled, Full HD+ et taux de rafraîchissement de 120 Hz devraient bien évidemment être au rendez-vous.

Du côté du processeur, l’Exynos 1380 devrait bel et bien être de la partie : on espère cependant que Samsung musclera son jeu avec cette nouvelle puce, puisque sa prédécesseur avait montré quelques signes de faiblesse au moment de notre essai. Notre test servira à les comparer.

Une histoire de semaines

Batterie de 5000 mAh, charge de 25 W, IP67, double carte SIM, NFC, prise jack 3,5 mm, OneUI 5.1 avec Android 13 par défaut : le reste de la fiche technique a clairement des atouts à faire valoir, excepté la charge de 25 W que nous jugeons toujours aussi limitée et lente, même au futur prix auquel il prétendra.

C’est d’ailleurs l’une des seules dernières informations encore bien gardées : son tarif, qui pourrait dépasser les 500 euros, ainsi que sa date d’officialisation et de sortie. L’an passé, le Galaxy A53 avait pointé le bout de son nez mi-mars : si Samsung maintient cette logique commerciale, l’introduction du A54 n’est qu’une histoire de semaines.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).