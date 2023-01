Galaxy A54 : le prochain best-seller de Samsung n’a pas su rester secret

Tant pis pour l'effet de surprise, le nouveau Galaxy A54 5G apparaît en ligne sous toutes ses coutures. On sait donc désormais pratiquement tout du prochain smartphone de milieu de gamme de Samsung.

Descendant du Galaxy A53, et du Galaxy A52 avant lui (vous connaissez la chanson), le Galaxy A54 5G s’exhibait en intégralité juste avant le week-end dans les colonnes du site spécialisé Android Headlines. L’occasion de découvrir le design, les mensurations, les coloris, mais aussi une bonne partie des spécifications techniques du prochain best-seller de Samsung, attendu sur le milieu de gamme.

Commençons par commenter ce qu’on a sous les yeux. L’appareil sera décliné en au moins quatre coloris : noir, blanc, lilas et vert clair. Il sera par ailleurs légèrement plus épais et large que son prédécesseur avec 158,3 x 76,7 x 8,2 mm contre 159,9 x 74,7 x 8,1 mm pour le Galaxy A53 5G. En dépit d’un gabarit similaire, le nouveau modèle ne pourra donc pas s’adapter aux coques de son grand frère.

Une fiche technique plutôt bien balancée

Comme l’an passé, l’appareil devrait quoi qu’il en soit profiter d’une configuration attrayante pour son prix. Si les informations d’Android Headlines se confirment, nous y trouveront un écran OLED Full HD de 6,4 pouces capable de monter à 120 Hz, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, ainsi qu’un capteur principal de 50 Mpx. L’ensemble devrait être alimenté par une batterie de 5 000 mAh, mais le processeur chargé de motoriser ce nouveau Galaxy A54 reste encore sujet à caution. Selon toute logique, il devrait néanmoins s’agir de l’Exynos 1380, remplaçant probable de l’Exynos 1280 employé par l’actuel Galaxy A53.

Source : Android Headlines

Reste la question du lancement de ce nouveau Galaxy A54. Si Samsung s’en tient au même créneau que l’an passé, l’appareil devrait être présenté en mars ou avril, plusieurs semaines en tout cas après l’annonce des Galaxy S23, attendus fin février. Quant au prix, nous devrions nous situer aux environs de 500 euros. Ce placement tarifaire permettrait au Galaxy A54 d’enfiler les souliers de son prédécesseur pour concurrencer efficacement les Google Pixel 6a, le Nothing Phone (1), ou encore le dernier iPhone SE.

