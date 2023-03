Le successeur de l’excellent Galaxy A53 aura un truc en plus en photo

Le Samsung Galaxy A54 s'améliorerait en photo de nuit d'après un visuel partagé par la marque.

Le Samsung Galaxy A53 avait de sérieux atouts dans sa manche. C’est sans doute la raison pour laquelle son successeur, le Galaxy A54 s’annonce très semblable. Mais d’après un visuel partagé sur le site de Samsung et repéré par FoneArena, la marque coréenne aurait tout de même apporté quelques améliorations à son smartphone.

Sur une page destinée à s’inscrire pour la présentation de l’appareil, quelques détails choisis avec soin nous parviennent. À commencer par le mot Nightography, un élément marketing d’habitude réservé au haut de gamme qui est ici utilisé pour un milieu de gamme.

On peut donc s’attendre à des améliorations sur les photos de nuit. Impossible pour l’heure de déterminer si Samsung se base sur un élément matériel ou simplement une amélioration logicielle.

Que disent les rumeurs sur le Galaxy A54 ?

Le Galaxy A54 est attendu pour le 15 mars, lancé aux côtés de son petit frère, le Galaxy A34. Selon le leaker billbil-kun, qui s’est montré d’une grande fiabilité dans le domaine du jeu vidéo ou sur des précédents leaks Samsung, le téléphone démarrerait à un prix de 519 euros en 128 Go puis passerait à 569 euros en 256 Go de stockage. Il aurait quoi qu’il arrive 8 Go de RAM.

Pour le reste, le design se calquerait sur celui des Galaxy S23, l’écran afficherait 6,4 pouces en Oled Full HD+ 120 Hz et on trouverait en son sein un Exynos 1380. Le smartphone abriterait aussi une batterie de 5000 mAh, chargée en 25W, il serait protégé par une norme IP 67.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.