Ce détail minime mais essentiel à examiner lors de l’achat d’un smartphone Samsung

Lorsqu'on achète un smartphone, neuf ou d'occasion, on doit se méfier de bien des choses. Mais dans le cas de Samsung, la tâche devient encore plus ardue.

En ces temps de commerce électronique sans frontières, il est tentant d’acheter un smartphone à l’étranger, attiré par un prix plus bas ou une disponibilité plus rapide. Mais cette pratique est loin d’être sans conséquence. Le site Teltarif.de a récemment mené une enquête pour comprendre pourquoi Samsung Wallet/Pay, le système de paiement mobile de Samsung, ne fonctionne pas sur tous les téléphones de la marque. Le verdict est sans appel : il est préférable d’éviter les smartphones Samsung importés.

Le pire dans tout ça, on peut se faire avoir même en achetant en France. Pourquoi ? Dans la course aux meilleurs prix et aux bonnes affaires, les revendeurs, qu’ils soient des commerçants indépendants ou des géants du e-commerce, ont développé des stratégies d’approvisionnement mondial. De fait, vous pouvez acheter un smartphone Samsung en France, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il a été initialement destiné au marché français.

En outre, certains vendeurs sur les places de marché peuvent ne pas être totalement transparents quant à l’origine des appareils qu’ils vendent. En effet, il peut être difficile de déterminer si le smartphone proposé est vraiment destiné au marché français. Parfois, les appareils peuvent provenir de pays voisins comme l’Italie, mais parfois aussi de beaucoup plus loin, comme l’Asie.

Cela peut être particulièrement déroutant pour l’acheteur qui, bien que conscient du problème potentiel avec les smartphones importés, pense acheter un produit destiné au marché français parce qu’il l’achète en France.

Mais, c’est quoi le problème ?

Au-delà des problèmes de compatibilité des bandes de fréquences 4G et 5G ou de la prise en charge du service client, c’est ici une question de fonctionnalités de l’appareil. Plus précisément, de la fonctionnalité de paiement.

Sur les smartphones Samsung importés, le service Samsung Pay se bloque, indiquant des erreurs telles que « Impossible d’ouvrir Samsung Wallet » ou « Impossible d’utiliser Samsung Pay – Samsung Pay n’est pas pris en charge sur votre téléphone ». Pire encore, Google Pay, le concurrent direct, fonctionne sans problème. Aucune réinitialisation de l’appareil n’y change quoi que ce soit.

La source du problème : Samsung le code CSC

Tous les smartphones Samsung sont associés à un code CSC, qui signifie « Country Specific Code », ou « Country Code Software ». Il s’agit d’un ensemble de trois lettres qui indiquent la région et les réseaux pour lesquels l’appareil a été conçu. Les principaux appareils vendus en France portent en général le code CSC de Bouygues (BOG), Orange (FTM) et SFR (SFR). Pour la France dans son ensemble, c’est le code « XEF ». Plus bas, vous trouverez la liste des codes CSC est les pays associés.

Comment connaître son code CSC ?

Il existe deux principales méthodes pour déterminer le code CSC de votre smartphone Samsung.

La méthode du composeur téléphonique

Ouvrez l’application de numérotation de votre smartphone Samsung. Tapez le code suivant : *#1234# Un écran noir apparaît, affichant diverses informations dont le code CSC de votre appareil.

La méthode « À propos de l’appareil » :

Ouvrez l’application Paramètres de votre smartphone. Faites défiler jusqu’à « À propos de l’appareil » et sélectionnez cette option. Appuyez ensuite sur « Infos logiciel ». Cherchez la section « Fournisseur de services SW Ver » ou « Version du logiciel de l’opérateur ». Vous y trouverez le code CSC de votre smartphone.

Cependant, il est à noter que le code CSC indiqué par la première méthode peut parfois être un code universel (par exemple OXM), qui ne reflète pas la véritable région de l’appareil. Dans ce cas, la deuxième méthode est à privilégier.

Il est également possible de modifier manuellement le code CSC de son smartphone Samsung, mais cette opération, qui nécessite un root de l’appareil, est déconseillée en raison des risques qu’elle comporte.

Zones géographiques des différents CSC existants

Pays Codes Afrique du Sud OJV, OXX, XFA, XFC, XFE, XFM, XFV Algérie ALG, ALR, OJV Allemagne DBT, DTM, DUT, EPL, MAN, MBC, OXA, VD2, VIA, XEG Arabie Saoudite JED, OJV Argentine ANC, ARO, CTI, PSN, UFN Aruba ARU Asie du Sud-Ouest SWA Australie HUT, OPP, OPS, TEL, VAU, XSA Autriche AOM, ATO, DRE, MAX, MOB, MOK, ONE, OXX, TRG Bahreïn ARB, OJV Belgique BAE, BSE, PRO, XEB Biélorussie OXE, OXX, MTB, VEL Bosnie-Herzégovine BHO, BHT, TEB Brésil BTA, BTM, TMR, ZTA, ZTM, ZTO, ZVV Bulgarie CMF, GBL, MTE, MTL, OMX, OXX, PLX, VVT Cambodge RCG Canada BMC, RGS, TLS Chili CHB, CHE, CHL, CHT Chine CHN, CMC, CUH, INT, M00, TEC, TIY Chypre CYO, CYV Colombie CGU, COB, COL, COM Corée SKT Costa Rica ICE Côte-d'Ivoire IRS, SIE Croatie CRO, OXX, TRA, TWO, VIP Danemark DTL, HTD Dominique CST, DCN, DOR Égypte EGY, OJV Émirats Arabes Unis AFR, ARB, ITO, MID, OXE, XSG Équateur BBE Espagne AMN, ATL, EUS, FOP, XEC, YOG États-Unis AWS, CLW, DOB, TMB, XAA Finlande ELS, SAU France AUC, BOG, COR, DIX, FTM, NRJ, OFR, ORC, ORF, OXA, SFR, UNI, VGF, XEF Ghana SPN Grèce AOC, COS, CYO, EUR, GER, OXX, TGR, VGR Guatemala PCS Hong Kong TGY Hongrie OXX, PAN, TMH, TMO, VDH, WST, XEH Inde HFC, HYA, IMS, INA, IND, INS, INU, MTS, ODD, REL, TAT, VMI Indonésie AXI, OLB, SAR, XSE Irak OJV Iran THR, OJV Irlande 3IE, OXA, OXX, VDI Israël CEL, PCL, PTR Italie FWB, GOM, HUI, ITV, OMN, OXA*, TIM, VOM, WIN, XET Jamaïque JBS, JCN, JCW Japon DCM, SBM, VFK Jordanie LEV Kazakhstan EST, KCL, KMB, KZK, OXE, SKZ Kenya KEL, KEN Koweït OJV Libye MMC Lituanie TLT Luxembourg LUX Macao VTN Macédoine MBM, OXX, TMC, VIM Malaisie CCM, FME, FMG, MXS, OLB, XME Maroc FWD, MAT, MED, MWD, OJV, SNI, WAN Mexique SEM, TCE, TMM, UNE Mongolie MPC Nigeria ECT, GCR, MML, OJV Norvège TEN Nouvelle-Zélande NZC, TNZ, VNZ Oman OJV Ouzbékistan UZB Pakistan OJV, PAK, WDC Panama BPC, PBS, PCW, TPA Paraguay CPT Pays balte SEB Pays-Bas BEN, KPN, MMO, ONL, PHN, QIC, TFT, TNL, VDF, VDP, XEN Pérou PEB, PET, SAM Philippines FAM, GLB, OLB, SMA, XTC, XTE Pologne ERA, IDE, PLS, PRT, XEO, OXA, OXX Porto Rico CEN, PCI, TPR Portugal OPT, OXX, TCL, TMN, TPH, XEP République dominicaine CDR, TDR République tchèque ETL, KBN, O2C, OSK, OXX*, TMZ, VDC, XCS, XEZ Roumanie CNX, COA, HAT, ORO, OXX, ROM Royaume-Uni BTC, BTU, CPW, H3G, O2I, O2U, ORA, OXA, TMU, TSC, VIR, VOD, XEU Russie AZC, BLN, EMT, ERS, GEO, MTV, OXE, SER, SNT Salvador DGC, TBS Serbie-et-Monténégro MSR, OXX, PMN, SMO, TOP, TSR Singapour BGD, MM1, OLB, SIN, STH, XSO, XSP Slovaquie GTL, IRD, ORS, OXX, TMS Slovénie MOT, OXX, SIM Sri Lanka ODD, SLK Suède BAU, BCN, BME, BSG, BTH, COV, HTS, NCM, NEE, ODK, SEN, TET, TLA, TNO, VDS, XEE Suisse AUT, MOZ, ORG, OXX, SUN, SWC Syrie OJV Taïwan BRI, CWT, TCC, TCI, TWM Tanzanie SOL Thaïlande CAT, OLB, THE, THL, THO, THS Trinité-et-Tobago TTT, UUB Tunisie ABS, OJV, RNG Turquie BAS, KVK, OJV, TLP, TRC, TUR Ukraine KVR, SEK, UMC Uruguay UPO Venezuela VMT Viêt Nam DNA, FPT, OLB, PHU, SPT, TLC, VTC, VTL, XEV, XXV

