Voici combien devrait coûter la Galaxy Ring en France

À quelques jours de son annonce, une fuite révèle le tarif de la Galaxy Ring en France. On apprend aussi quand est-ce qu'elle sera disponible à la vente. De quoi en savoir un peu plus sur cette bague connectée qui risque de s'imposer sur ce marché naissant.

Tous les jours des fuites autour des prochains produits de Samsung pleuvent ; les fiches techniques des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 viennent de fuiter notamment. Mais celui qui se démarque à quelques jours de la prochaine Galaxy Unpacked, c’est bien évidemment la future bague connectée, la Galaxy Ring. Une fuite vient révéler son prix et sa disponibilité en France.

Voici le prix attendu de la Galaxy Ring

C’est sur Dealabs que le leaker français Billbil-kun, réputé fiable, a divulgué le tarif de la Galaxy Ring. Il serait de 449 euros en France. La bague connectée serait donc annoncée le 10 juillet et disponible à la vente à partir du vendredi 19 juillet.

Neuf tailles devraient être disponibles, allant de 5 à 13. Le leaker rappelle que trois coloris seraient en vente, à savoir le noir, l’or et l’argent.

Ce qu’on sait de la première bague connectée de Samsung

En fait, on sait que Samsung a un projet de Galayx Ring : c’est même la marque qu’il l’a dit lors de sa dernière conférence Unpacked en janvier dernier. En plus de ça, nous avions pu la découvrir sur le stand de Samsung au MWC le mois suivant. Il s’agit donc d’une bague essentiellement orientée vers la santé connectée : suivi d’activité, de sommeil et de bien-être.

Attention : il n’y aura pas de fonction de paiement sans contact, contrairement à ce que permettent les Galaxy Watch. Côté autonomie, Samsung indique qu’elle devrait atteindre les neuf jours d’autonomie : c’est bien plus que celle des montres vendues par la marque. Pour tout savoir sur la Galaxy Ring, le rendez-vous est donné ce 10 juillet à partir de 15 heures pour la conférence de Samsung, qui aura lieu à Paris, à quelques semaines des Jeux Olympiques.