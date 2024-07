Deux apps de Samsung One UI 7.0 sont à télécharger dès maintenant

Samsung One UI 7.0 doit arriver très bientôt en version bêta. Après avoir découvert quelques aspects de son interface, on peut mettre la main sur quelques-unes de ses applications mises à jour.

Après avoir eu un premier aperçu de la nouvelle interface de One UI 7.0, c’est au tour des applications du logiciel de Samsung de s’étaler sur la Toile.

Grâce à des leakers, on peut d’ores et déjà télécharger l’application Horloge de Samsung ainsi que son propre navigateur Internet, tous deux dans leurs versions adaptées à One UI 7.0.

Navigateur et horloge déjà disponibles

L’application Horloge (à télécharger ici) montre une icône principale retravaillée, tout comme son interface. Le bandeau du bas dispose désormais de logos pour les différents modes (horloge, horloge mondiale, chronomètre, minuteur).

Avant Après

Le navigateur maison du constructeur coréen, Samsung Internet, a aussi droit à sa nouvelle version. Il passe en version 26.0.8.1, téléchargeable ici. Nous l’avons également installée, mais n’avons observé aucune modification.

Après Après Avant Avant

Ces deux mises à jour d’applications Samsung ne sont pas officielles. Elles ont été publiées par un tiers sur APK Mirror. Aussi, faut-il rester prudent en les installant (bien que nous n’ayons eu aucun problème sur un Galaxy Z Flip 6). Aussi, nous n’avons aucune note de mise à jour qui permettrait de connaître toutes les modifications apportées.

Samsung devrait déployer la bêta de One UI 7.0 dès aujourd’hui. Cela signifie que son agenda aurait été avancé, sans doute suite aux annonces très prochaines de Google. Le déploiement final de One UI 7.0 pourrait ainsi intervenir dès la rentrée.