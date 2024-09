Samsung s’offre une startup française pour 86 millions d’euros

L’intelligence artificielle made in France fait décidément des étincelles. Dernière preuve en date : le rachat de Sonio par le géant sud-coréen Samsung pour la coquette somme de 86 millions d’euros.

Samsung a finalisé le rachat de Sonio, une jeune pousse française spécialisée dans l’échographie assistée par intelligence artificielle, pour la modique somme de 86 millions d’euros. Une acquisition qui fait du bruit et qui mérite qu’on s’y attarde.

Sonio : une pépite française

Fondée en 2020, Sonio a réussi en seulement quatre ans à se hisser au rang des start-ups les plus prometteuses dans le domaine de l’IA médicale. Leur produit phare ? Un assistant intelligent qui aide les médecins à réaliser des échographies plus rapidement et avec une précision accrue. Sonio Detect, leur dernier-né a récemment reçu le feu vert de la FDA, l’autorité sanitaire américaine.

Mais comment ça marche concrètement ? Le secret de Sonio, c’est son modèle d’IA entraîné sur plus d’un million d’images échographiques réelles. Un véritable trésor de données qui permet à l’algorithme de reconnaître des patterns subtils, indicateurs de potentiels problèmes de santé.

Samsung et Sonio : un mariage de raison ?

Alors, pourquoi Samsung s’intéresse-t-elle à cette petite start-up française ? La réponse est simple : l’innovation. Kyu Tae Yoo, le PDG de Samsung Medison (la branche médicale de Samsung), ne s’y est pas trompé. Il voit dans la technologie de Sonio un moyen d’améliorer considérablement leurs propres offres d’échographie.

Mais attention, ce rachat ne signifie pas que Sonio va disparaître dans les entrailles du géant coréen. Samsung a été clair : Sonio restera une entité indépendante, basée en France. Une décision qui devrait permettre à la start-up de conserver son agilité et sa créativité, tout en bénéficiant des ressources d’un grand groupe.

Et il y a mieux : les produits de Sonio resteront compatibles avec tous les appareils à ultrasons du marché, pas seulement ceux de Samsung. Une ouverture qui montre que l’objectif ici n’est pas de créer un monopole, mais bien de faire progresser la technologie médicale dans son ensemble.

L’IA française : un secteur en pleine effervescence

Le rachat de Sonio s’inscrit dans un contexte plus large : l’explosion du secteur de l’IA en France. Avec des entreprises comme Mistral AI ou H, la dernière startup de Xavier Niel, qui font parler d’elles à l’international, l’Hexagone s’impose de plus en plus comme un hub européen de l’intelligence artificielle.

Revenons sur Holistic, rebaptisée H : cette start-up parisienne a récemment levé la bagatelle de 200 millions de dollars, pour une valorisation qui dépasse les 370 millions. Des chiffres qui donnent le tournis et qui montrent bien l’intérêt croissant des investisseurs pour l’IA made in France.

Mais cette success story soulève aussi des questions. Si les start-ups françaises excellent dans l’innovation, peuvent-elles résister à l’appétit des géants étrangers ? Le rachat de Sonio par Samsung est certes une belle réussite, mais c’est aussi une perte pour l’écosystème tech européen.

La vraie victoire pour la France et l’Europe serait de voir émerger des champions capables non seulement d’innover, mais aussi de grandir et de s’imposer sur la scène internationale sans passer sous pavillon étranger.