Samsung travaillerait sur une console portable d’un nouveau genre

Après Sony et Microsoft, Samsung pourrait bien faire son entrée sur le marché des consoles portables alors qu’un brevet a été déposé pour un appareil à la proposition singulière.

La console portable Steam Deck // Source : Valve

Le marché des consoles portables est en ébullition ces dernières semaines. On sait que Xbox prépare sa propre console portable (mais qu’il faudra être patient) et que Sony a aussi pour projet une mystérieuse « PS5 portable » sans qu’on en sache beaucoup plus.

En attendant la sortie tant attendue de la Nintendo Switch 2 début 2025, d’autres constructeurs semblent vouloir prendre le train en marche. C’est le cas de Samsung, qui vient d’enregistrer officiellement un brevet pour une console portable d’un nouveau genre.

Une console avec un écran pliant

Le brevet en question a été repéré par le site 91mobiles. Celui-ci a été visiblement déposé en 2022, mais enregistré officiellement le 12 novembre dernier pour le monde entier.

Dans le document, on peut très clairement voir un concept de console portable avec écran pliant. Dans les différents schémas, Samsung représente la machine dans sa configuration pliée et dépliée, à l’image d’un smartphone de la gamme Galaxy Z Flip.

La charnière se situe au dos de la console sur toute sa longueur et ainsi réduire son format par deux. On peut aussi y voir la présence de deux joysticks, positionnés comme sur la Nintendo Switch, ainsi que deux modules de 4 boutons placés de part et autre de l’appareil. Ces derniers laissent visiblement un espace pour les deux joysticks lorsque l’appareil est plié.

Et c’est tout ce que nous pouvons dire sur ce projet du géant coréen. S’agissant d’un brevet, nous ne savons pas quel OS Samsung envisagerait pour la console ni les caractéristiques techniques de son écran. Surtout, rien n’est dit qu’elle voie le jour pour le moment.